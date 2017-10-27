İstifa ettirilecek yeni bir Büyükşehir Belediye başkanı daha...

Takan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da görevden alınacağını yazdı.





Takan'ın yazısından bir bölüm şöyle:





"Brezilya dizisi tadında 'metal yorgunluğu' fırtınasında yeni bomba Trabzon'da patlayacak gibi görünüyor. Saray'dan bilgi aldığım kaynağım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da 'istifası alınacaklar'ın arasına girdiğini söyledi ve şöyle dedi:

"Trabzon'dan gelen ve yoğunlaşan şikayetler reisin çok canını sıkıyor. Gümrükçüoğlu tek başına hareket ediyor ve kimseyi takmıyor. Sivil Toplum Kuruluşları başkandan memnun değil. Devamlı şikayet ediyorlar. Başkanın kalemi kırıldı."