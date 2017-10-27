Samanyolu Haber /Gündem / İstifa ettirilecek yeni bir Büyükşehir Belediye başkanı daha... /27 Ekim 2017 13:48

İstifa ettirilecek yeni bir Büyükşehir Belediye başkanı daha...

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını da yapmış olan Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında görevden alınacak belediye başkanları listesine yeni bir isim daha girdiğini yazdı.

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Takan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da görevden alınacağını yazdı.

Takan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Brezilya dizisi tadında 'metal yorgunluğu' fırtınasında yeni bomba Trabzon'da patlayacak gibi görünüyor. Saray'dan bilgi aldığım kaynağım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da 'istifası alınacaklar'ın arasına girdiğini söyledi ve şöyle dedi:
"Trabzon'dan gelen ve yoğunlaşan şikayetler reisin çok canını sıkıyor. Gümrükçüoğlu tek başına hareket ediyor ve kimseyi takmıyor. Sivil Toplum Kuruluşları başkandan memnun değil. Devamlı şikayet ediyorlar. Başkanın kalemi kırıldı."
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