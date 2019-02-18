Samanyolu Haber /Gündem / İstifa etmeden garsonunu müşavir kadrosuna aldı /18 Şubat 2019 10:13

İstifa etmeden garsonunu müşavir kadrosuna aldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi beklenen AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, özel garsonu Zeynel Nar’ı, Meclis’te müşavir kadrosuna atadığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bugün TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ayrılmadan önce yakın çalışma ekibinde bulunanlara "kıyak geçtiği" ve bu durumun da personel arasında tepkiye neden olduğu anlaşıldı. Söz konusu habere göre, buna en somut örnek olarak da, Yıldırım'ın özel garsonu Zeynel Nar'ı müşavir kadrosuna alması oldu. Böylece Nar, ek göstergeden de yararlanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, atamayı Saygı Öztürk'e anlattı. Buna benzer olayların yaşandığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Tanal şunları söyledi:

“TBMM başkanlığından İsmail Kahraman da ayrılırken yakın ekibindekilere kıyak geçip müşavir yaptı. Hatta özel berberini meclis kadrosuna aldırdı. Binali bey de ondan geri kalmadı. Bazıları da şoförlerini istisnai kadrodan memur yaptılar. 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde teknik elemanlar için kullanılan bu maddeyi keyfi olarak görev ve yetki suiistimaline çevirdiler. KPSS ile alınması gereken göreve ileri yollarla memur alınıyor. Bu yolsuzluktur, liyakatsizliktir, kayırmadır. Kendi garsonunu müşavir yapan meclis başkanı Allah korusun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa kim bilir neler yapar. Giderayak kadrolaşmak görevi kötüye kullanmaktır.” 
Zeynel Nar'ın TBMM lokantasında şef garson olduğu ve bundan sonra da müşavir unvanı ile garsonluğu sürdüreceği bildirildi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstifa etmeden garsonunu müşavir kadrosuna aldı Sonraki Haber >>

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:55