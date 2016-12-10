İstenmeyen SMS mesajları için yeni dönem

BTK kararı ile alfanümerik başlığa sahip SMS'leri başlatan işletmeci bilgisi, söz konusu SMS'lerin sonunda yer alacak 4 haneli kodla belli olacak.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) SMS gönderen kişi ya da işletmenin tespit edilebilmesi amacıyla GSM operatörlerine tanıdığı, sistemlerini uyumlaştırma süresi yarın gece yarısından itibaren sona erecek. Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, bu tarihten sonra BTK kararı ile alfanümerik başlığa sahip SMS'leri başlatan işletmeci bilgisi, söz konusu SMS'lerin sonunda yer alacak 4 haneli kodla belli olacak. Düzenleme ile başlıklı SMS'i hangi operatörün başlattığı belirlenecek. Uygulamada temel maksat vatandaşın operatörü tespit edebilmesi değil, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın operatörü ve sonrasında da operatör üzerinden izinsiz SMS göndereni tespit edebilmesini kolaylaştırabilmek. Bu şekilde tespit edilecek kişi veya şirketlere cezai yaptırım da anında uygulanabilecek.





ANINDA KAPATILACAK





BTK bir taraftan yasa dışı kumar ve bahis oynatan internet siteleri ile mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşı bu sitelere yönlendiren SMS'lerin de önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda BTK tarafından konuyla ilgili olarak mahkemelerden ve yetkili diğer kamu kurumlarından gelen erişim engelleme kararlarının ivedilikle uygulanması sağlanırken, kurum bünyesinde bulunan Bilgi ve İhbar Merkezi'ne vatandaşlardan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tüm ihbarlar BTK tarafından büyük bir hassasiyetle hukuki ve teknik açıdan değerlendirilerek gerekli işlemler yapılıyor.









KUMAR ÇETELERİ BULUNACAK





Uygulama, uluslararası boyutta faaliyet gösteren kumar çetelerinin gençleri tuzağa çekmek için kullandıkları SMS oyununu bitirecek. BTK'nın SMS gönderen kişi ya da işletmenin tespit edilebilmesi amacıyla GSM operatörlerine tanıdığı sistemlerini uyumlaştırma süresi sona eriyor. Düzenleme 'başlıklı SMS' denilen gönderen şirketin adının yazdığı yurtiçi SMS'leri kapsayacak.