Samanyolu Haber /Gündem / İşte zamlı sigara fiyatları /05 Aralık 2016 08:51

İşte zamlı sigara fiyatları

Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası, alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 10, tütün ürünlerinin ÖTV'si de yüzde 27,5 oranında artırıldı.

SHABER3.COM

Sigara fiyatları ne kadar? Belli oldu

Otomobile yapılan ÖTV zammı oranlarının ardından şimdi bir zam da sigara ve alkole geldi. Sigara tüketenlerin merak ettiği yeni fiyat listesi yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Buna göre, 12 liraya satılan sigaraların fiyatı 13 olurken, 11 liraya satılan sigaraların fiyatı 12’ye yükseldi.

Kendisine 9.5 liradan alıcı bulan bazı sigaralara ise 50 kuruşluk bir zam yapılarak 10 liraya çıkarıldı. Böylece paket başına 1 lira zam yapılmış oldu. Yeni zamlı satışlar 5 Aralık’tan (Bugün) itibaren yürürlüğe girecek.
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