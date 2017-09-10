İşte yeni nesil tarihe saygı: Tarihi medreseyi nargileci yaptılar





Sivas'ta Anadolu'nun en ünlü tarihi yapılarından kabul edilen Çifte Minareli Medrese ve Buruciye Medreseleri adeta kan ağlıyor. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1271 yılında yaptırılan Buruciye Medresesi kesme taştan sağlam kalmış taç kapısıyla Anadolu'daki Selçuklu medreselerinin en önemli örneklerinden biri. Ancak günümüzde kapısının önü işportacılarla ve park etmiş araçlarla dikkat çekiyor. Tarihi kapısı Diyanet Vakfı'nın afişleri ile kapatılan medrese tarihe ve ecdada verdiğimiz değeri gözler önüne seriyor.





