Samanyolu Haber /Gündem / İşte yeni nesil tarihe saygı: Tarihi medreseyi nargileci yaptılar /10 Eylül 2017 09:48

İşte yeni nesil tarihe saygı: Tarihi medreseyi nargileci yaptılar

Anadolu’nun en ünlü tarihi yapılarından kabul edilen Çifte Minareli Medrese işgal altında. 1272’de yaptırılan medresenin gölgesinde kurulan masa ve koltuklarda nargile içiliyor. Diğer tarafında ise hediyelik eşya satan bir dükkan bulunuyor

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Sivas'ta Anadolu'nun en ünlü tarihi yapılarından kabul edilen Çifte Minareli Medrese ve Buruciye Medreseleri adeta kan ağlıyor. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1271 yılında yaptırılan Buruciye Medresesi kesme taştan sağlam kalmış taç kapısıyla Anadolu'daki Selçuklu medreselerinin en önemli örneklerinden biri. Ancak günümüzde kapısının önü işportacılarla ve park etmiş araçlarla dikkat çekiyor. Tarihi kapısı Diyanet Vakfı'nın afişleri ile kapatılan medrese tarihe ve ecdada verdiğimiz değeri gözler önüne seriyor.

MEDRESE İÇİNDE KAFETERYA
İlhanlılar'ın büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271-1272 arasında yaptırılan Çifte Minareli Medrese ise restore edilerek içerisinde hediyelik eşya satan dükkan ve kafesi ile tarihi özelliğini tamamen yitirmiş durumda. Medresenin ortasındaki havuz masa ve sandalyelerin işgali altında, tarih, binanın içinde bulunan dükkanlar yeni yaptırılmış kapıları ve tabelaları ile tarihi eserlere verdiğimiz değeri gözler önüne seriyor. Havuzun çevresindeki dükkanların avluya yaptırdığı branda çatılar hayret uyandırıyor.

TARİHİ YAPIYA BRANDA ÇATI
Tarihi eserin avlusuna müşterileri yağmurdan koruması için yaptırılmış açılıp kapanabilen branda çatı insana pes artık dedirtiyor. Medresenin diğer bölümünde yer alan kafe, medresenin duvarına yaptırılan brandalı dükkan bölümü ile insanda hayret uyandırıyor. Medresenin eklenti bölümleri kafenin özel locaları haline getirilmiş.


AÇIKLAMA BİLE YAPMADILAR
Locaların bir kısmı ise masa ve sandalyelerin deposu yapılmış. Türkiye'nin en önemli ecdad yadigarı gözbebeği tarihi eser tanınamayacak bir noktada. Konuyla ilgili  Sivas Kültür Müdürlüğü açıklama yapmaktan kaçınıyor

İŞPORTACILAR KOL GEZİYOR
1271 yılında yaptırılan Buruciye Medresesi'nin kapısının önü işportacılarla ve park etmiş araçlarla dikkat çekiyor. Tarihi kapısı afişlerle donatılan medresenin hali yürekleri sızlatıyor.
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