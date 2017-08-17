İşte Yandaşa fişli torpilin belgesi

Yandaş sendika Eğitim Bir Sen, Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; okul müdürü ataması öncesinde mülakata girecek adaylara ilişkin fişleme dosyaları gönderdi. Dosyada, mülakata girecek adayların kaç puan alması gerektiğinden adaylara ilişkin görüşlere kadar çok sayıda bir bilgi yer aldı. Adayların isimlerinin yanında, “Çok çalışkan, faydalı bize çok üye yazıyor”, “Yeni üyemiz, hanımefendi biri, düşüncesini bilemem”, “Eğitim Sen’den yeni bize geçti, düşüncesi bozuk olabilir”, “Eski üyemiz, Hz. Süleyman Eğitim Vakfı müdavimi” gibi görüşlerin yer aldığı görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama takvimine göre, okullarda müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenler için 3-21 Temmuz tarinlerinde mülakat yapıldı. 10 Ağustos’ta mülakat sonuçlarının da içinde olduğu görevlendirmeye esas puanlar açıklandı. Tercihlerin de alınmasının ardından atamaların sonuçları 5-8 Eylül tarihleri arasında duyurulacak. Ancak hükümetin eğitim politikalarına yön veren, yandaş sendika Eğitim Bir Sen, okul yöneticilerinin belirlenmesi, puanlarının hesaplanması, mülakat sonuçlarının yönlendirilmesinde de etkili oldu.





23 kişilik liste





Eğitim Sen’in ulaştığı belgede, mülakata girecek eğitim kurumu yönetici adaylarının hangi komisyonda mülakata gireceği, kimlik numarası, sınavda aldığı puanın yanında “mülakatta alması gereken puan” gibi bilgiler yer aldı. Listeyi hazırlayanın 23 okul yönetici adayı hakkında düştüğü notlar ise dikkat çekti. Belgede, yönetici adayların en yüksek puan alandan en düşük puan alana kadar sıralandığı görüldü.





'İnsanların hakkı yeniyor'





Eğitim Sen Genel Sekreteri Keskin Bayındır, “Bu tablo eğitimin kimlerin eline bırakıldığını, liyakatın yerine mülakatın neden tercih edildiğini göstermektedir. Görevini layıkıyla yerine getiren eğitim emekçilerinin değil; hükümeti eleştirmeyen, yandaş sendikaya üye kaydı yapan, cemaat vakıflarına müdavim olanların el üstünde tutulduğu, atamalarda bu kişilerin tercih edildiği görülmektedir. İnsanların hakkını yemek, kendinden olmayanı ikinci sınıf vatandaş yerine koymak, onların gelecekleri ile oynamak, emeklerini ve yaşamlarını yok saymak, sindirmek artık temel bir politika olmuştur” tepkisini gösterdi.





'Hz. Süleyman vakfı müdavimi'





Yönetici adayları ile ilgili “düşünceler” kısmında şu notların yer alması dikkat çekti:





-3-4 yıldır idareci,





-Çok çalışkan, merkez istiyor, eşi merkezde.





-Çok çalışkan, faydalı, bize çok üye yazıyor.





-8 yıldır Hani’de, çalışkan, çok üye yazıyor.





-Atandığı günden üyemiz, aktif, çalışkan.





-Üyemiz, hanımefendi biri, okulunda yapabilir.





-Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu müdür vekili, oraya olabilir.





-Eski üyemiz, şu an okulunda müdür yardımcısı, devam ederse iyi olur.





-Eğitim Sen’den yeni bize geçti, düşüncesi bozuk olabilir.





-Çok efendi, çalışkan, sağlam ve dürüst.





-Üyemiz, iyi tanımıyoruz.





-Eski üyemiz, Hz. Süleyman Eğitim Vakfı müdavimi.