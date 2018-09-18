İşte ünlü Time Dergisinin yeni sahibi





Çift, Time Dergisi için Meredith Corporation'a nakit 190 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Bu satışı ABD'de Washington Post'un Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından satın alınması kadar ilgi çekti . Bezos beş yıl önce "Washington Post" a 250 milyon dolar ödemişti

Servetini 1999 yılında kuruduğu Salesforce bulut firmasından kazanan Beniff ABD'nin dolar Milyarderleri arasında Kurduğu Salesforce ise Fortune 'ın Çalışılacak En İyi 100 Şirket listesinde 2018 yılında birinci oldu.





Dünya'nın en prestijli Haber dergisi olan Time Dergisi New York Merkezli 1923 yılında yayınlanmaya başlatı. Haftalık toplam 4 milyon adet satan Time Dergisi'nin Avrupa baskısı Time Europe, eski adıyla Time Atlantic, Londra'da basılmaktadır. ABD dışında Time Europe ile birlikte Asya baskısı , Kanada Baskısı ve Okyanusya baskısı diye 4 farklı baskısı daha var. 8 ay önce Dünyaca ünlü dergi grubu Meredith Corporation tarafından satın alınan Time Dergisi'nin kısa sürede el değiştirmesi sürpriz olarak karşılandı

ABD’li medya patronları

?Meredith Corp. Mart ayında TIME, Fortune ve Sports Illustrated dahil sahibi olduğu 4 dergi için alıcı aradığını duyurmuştu. Forbes'a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olan Marc Benioff, TIME'ı alarak basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD'li milyarderler arasına katıldı.





Dünyanın en zengin insanı olan Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos 2013 yılında ülkenin önde gelen gazetelerinden Wahington Post'u satın almıştı. Aynı yıl Boston Red Sox adlı beyzbol takımının milyarder sahibi John Henry, The Boston Globe gazetesini, biyoteknoloji alanında servet yapan milyarder Patrick Soon-Shiong da The Los Angeles Times gazetesini satın almıştı.





Son olarak Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un eşi Laurene Powell geçen yıl The Atlantic dergisinin çoğunluk hissesini satın almıştı.



