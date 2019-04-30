İşte Türkiye ile ABD arasına kriz konusu olan F35'lerin özellikleri

Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemleri S-400'ün NATO müttefiki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) arasında krize neden olmasının ardından, Washington yönetimi Nisan ayı başında F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı aldı.





Yaşanan siyasi çıkmazın devam etmesi sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan bugün,"F-35'in üretim ve proje ortağı olan Türkiye'nin dışlandığı bir proje tamamen çökmeye mahkum." dedi.





ABD ve Türkiye dışında İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka,Finlandiya, Avustralya, Güney Kore ve Birleşik Krallık'ın yapımına katkıda bulunduğu F-35'in özellikleri neler?





*F-35'lerin geliştirilmesine 1992 yılında başlandı. Uçağın X-35 prototip modeli ilk kez 24 Ekim 2000 tarihinde havalandı.





*F-35, dünyanın en pahalı ve en uzun süren askeri silah-teçhizat üretim projesi. Bu sebeple ABD Kongre'sinde büyük ihtilaflara sebep oldu.





*2014 yılında projeye harcanan para 163 miyar Dolar olarak açıklandı. 2019 itibarıyla teslimat tarihini 12 sene geçti. Türkiye'nin ilk F-35 teslimatını 2020 yılında alması bekleniyor.





*Türkiye, Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II JSF(Joint Strike Fighter) projesine 12 Temmuz 2002 yılında dahil oldu.





*F-35'lerin geliştirilmesi için ABD dışında 3 seviye proje ortağı bulunuyor. Türkiye 3. seviye ortaklar arasında ve projenin geliştirilmesi için bugüne kadar 175 milyon Dolar ödeme yaptı.



