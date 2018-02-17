İşte Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının çarpışma anı

Bodrum açıklarındaki Kardak iki ülke arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yunan Katemerini gazetesinin haberinde, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın ‘Bir daha böyle bir olay yaşanırsa, cevabımız barışçı olmaz’ sözlerine yer verildi.



Haberde, Yunan Hükümet Sözcüsü, Dimitris Tzanakopoulos’un cuma günü yaptığı, ‘Benzer bir saldırıya aynı şekilde karşılık verilecektir’ şeklindeki sözleri de hatırlatıldı.





Sözcü, Skai TV’ye yaptığı açıklamada ‘Eğer Yunan toprağında benzer bir Türk saldırısı olursa, mutlaka bir cevap verilecektir. Bizim için başka bir seçenek düşünülemez’ demişti.





Bu sert açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri Meriç Nehri civarında askeri tatbikat yaparken gelmişti.