Samanyolu Haber /Gündem / İşte son anketlerdeki oy farkı /24 Mayıs 2019 10:02

İşte son anketlerdeki oy farkı

CHP Genel Merkezi’ne gelen farklı anketlerde İmamoğlu’nun yüzde 5 puan farkla önde olduğu belirtiliyor

SHABER3.COM

CHP’de Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararı aldığı İstanbul seçimine ilişkin kampanya resmen başlarken, parti genel merkezine gelen ilk anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun 5 puan önde olduğu belirtiliyor

Edinilen bilgiye göre CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik şimdilik bir anket çalışması yaptırılmazken, çeşitli kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan anket sonuçları genel merkeze gelmeye başladı. Parti yönetiminin önüne gelen ilk anket sonuçları İmamoğlu’nun henüz kampanya başlamadan yüksek bir farkla önde olduğunu gösterdi. CHP Genel Merkezi’ne gelen bir anket sonucuna göre İmamoğlu’nun 1.7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3.5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu’nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.


 
CHP kaynakları, henüz kampanya başlamadan gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarında İmamoğu’nun seçimi herhangi bir tartışmaya neden olmayacak şekilde kazanabilecek bir farka sahip olduğuna dikkat çekiyor. CHP kaynakları, kampanya döneminde İmamoğlu’nun mağduriyetinin anlatılmasıyla birlikte söz konusu farkın daha da artabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Ekonomi vurgusu

CHP kaynakları seçmenin ana gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çekerek İmamoğlu’nun kampanya kapsamında yaşadığı mağduriyetin yanı sıra seçmene ekonomi üzerinden sesleneceğine de dikkat çekti. CHP kaynakları İmamoğlu’nun kampanya boyunca İstanbullulara israf ekonomisi üzerinden sesleneceği ve kentte günlük hayatı ucuzlatacak projelerinin öne çıkarılacağına işaret ediyor.

Ana aktör İmamoğlu 

CHP kaynakları, İstanbul seçim kampanyasında sadece Ekrem İmamoğlu’nu öne çıkaran bir sürecin işletileceğini belirtiyor. Milletvekilleri ya da parti yönetiminden hiç kimsenin kampanya boyunca öne çıkmayacağı kaydediliyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir çok çalışmada geri planda kalmayı tercih ettiği, İmamoğlu’nun öne çıkması gerektiği talimatını verdiği kaydedildi. CHP’li belediye başkanları ve yaklaşık 100 milletvekilinin bir ay boyunca sahada olacağı da belirtildi.
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