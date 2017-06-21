Samanyolu Haber /Gündem / İşte siyaseti bırakan Bülent Arınç'ın yeni işi... /21 Haziran 2017 05:11

İşte siyaseti bırakan Bülent Arınç'ın yeni işi...

Aktif siyaseti bırakan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ne iş yapacağını açıkladı

SHABER3.COM

Aktif siyaseti bırakan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Arabuluculuk Sistemi'nde çalışacağını açıkladı.

Manisa'da yayın yapan yerel bir TV kanalına katılan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç siyaseti bıraktıktan sonra neler yaptığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Hamamönü'nde bir ofis açtığını ifade eden Arınç “O ofiste de, avukatlığı düşünmüyorum ama arabuluculuk yapmak istiyorum. 3 sene önce bir kanun çıktı. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu diye. Yargıya gitmeden tarafları bir araya getirerek hukuk uyuşmazlıkları çözülebiliyor” dedi.

Kendine bu mesleği yakıştırdığını ifade eden Arınç “Eğitimini aldım talebeliğe döndün, derslere girdim yüz üzerinden 86 aldım. Sonra mülakata girdim onu da geçtim şimdi belgem elimde” ifadelerini kullandı.
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