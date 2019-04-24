Samanyolu Haber /Gündem / İşte Sarıgün'ün serbest bırakılma gerekçesi /24 Nisan 2019 19:06

İşte Sarıgün'ün serbest bırakılma gerekçesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Çubuk'ta linç girişimi esnasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılma gerekçesini açıkladı.

Kim bu hilal bıyıklılar?

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na  saldırı olayında meczup Osman Sarıgün Adli Kontrol kapsamında salıverildi! Çubuk Başsavcısı “tutuklama koşulları var ama Osmanımın sağlık durumu tutukluluk için elverişli değil” diyerek tutuklama isteminde bulunmamış! Yuh artık!..” ifadelerini kullandı. 

ÇELİK: İLGİLİLERDEN HESAP SORACAĞIZ

Celal Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:“CMK 100. Maddede 24.11.2016 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile vücut dokunmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama engeli ortadan kaldırıldığı halde tutuklama olmaması yargının ne denli tarafsızlıktan uzak olduğunu ortaya koymuştur!.. İlgililerden de hesap soracağız!...” 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü'nde şehit cenazesinde düzenlenen saldırıda yumruk attığı tespit edilen Osman Sarıgün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile dün serbest bırakılmıştı. 

SARIGÜN, AKP ÜYESİ 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu ve kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıklamıştı.
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