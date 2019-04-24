İşte Sarıgün'ün serbest bırakılma gerekçesi

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında meczup Osman Sarıgün Adli Kontrol kapsamında salıverildi! Çubuk Başsavcısı “tutuklama koşulları var ama Osmanımın sağlık durumu tutukluluk için elverişli değil” diyerek tutuklama isteminde bulunmamış! Yuh artık!..” ifadelerini kullandı.







ÇELİK: İLGİLİLERDEN HESAP SORACAĞIZ





Celal Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:“CMK 100. Maddede 24.11.2016 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile vücut dokunmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama engeli ortadan kaldırıldığı halde tutuklama olmaması yargının ne denli tarafsızlıktan uzak olduğunu ortaya koymuştur!.. İlgililerden de hesap soracağız!...”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü'nde şehit cenazesinde düzenlenen saldırıda yumruk attığı tespit edilen Osman Sarıgün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile dün serbest bırakılmıştı.





SARIGÜN, AKP ÜYESİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu ve kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıklamıştı.