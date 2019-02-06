İşte Saadet Partisinin kaldırılan reklamı

Geçen günlerde vizyona giren ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmi öncesinde gösterilen reklam çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.





Gerçek bir hikayeden alıntı yapılarak Sülün Osman lakaplı dolandırıcıyı konu alan reklamda, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar Sülün Osman’ın dolandırdığı insanlar anlatılıyor.







Reklamda köprü geçiş ücretlerine atıfta bulunarak “Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi” ifadeleri kullanılıyor.









Yaptığı basın toplantısı sırasında sorulan soru üstüne konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajanslarına Sülün Osman’ı kaldırttılar” dedi.





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