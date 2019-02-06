Samanyolu Haber /Gündem / İşte Saadet Partisinin kaldırılan reklamı /06 Şubat 2019 13:43

İşte Saadet Partisinin kaldırılan reklamı

Saadet Partisi’nin sinema salonlarında gösterilen ‘Sülün Osman’ temalı reklamının ajansa yapılan baskılar sonucu yayından kaldırıldığı iddia edildi.

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Geçen günlerde vizyona giren ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmi öncesinde gösterilen reklam çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gerçek bir hikayeden alıntı yapılarak Sülün Osman lakaplı dolandırıcıyı konu alan reklamda, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar Sülün Osman’ın dolandırdığı insanlar anlatılıyor.

Reklamda köprü geçiş ücretlerine atıfta bulunarak “Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi” ifadeleri kullanılıyor.


Yaptığı basın toplantısı sırasında sorulan soru üstüne konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajanslarına Sülün Osman’ı kaldırttılar” dedi.

.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Saadet Partisinin kaldırılan reklamı Sonraki Haber >>

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:29