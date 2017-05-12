İşte partili Hâkim ve Savcılar Kurulu listesi

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için AKP-MHP pazarlığıyla belirlenen liste, CHP ve HDP’nin katılmadığı Karma Komisyon’dan geçti. Komisyondan geçen 21 kişilik liste, TBMM Genel Kurulu’nda 7’ye indirilecek. AKP’de aktif görev yapan isimler ile Bahçeli’nin avukatlığını da yapan MHP MYK üyesinin de listede yer alması dikkat çekti. Adalet Bakanı ve müsteşarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği dört isim de eklendiğinde 13 üyeli HSK’ye Saray damgasını vurmuş olacak.





Yargıda kadrolaşmak için avukatlıktan hâkimliğe geçişte yazılı sınavda gereken 70 puan baraj şartını kaldırarak, AKP örgütlerinden gelenlere hâkim olma yolunu açan iktidar, şaibeli referandumla yürürlüğe giren Anayasa değişikliği uyarınca HSK’ye seçilecek isimleri de aynı yöntemle belirledi.





Önceden duyurdu!





Anayasa gereği Meclis’te belirlenmesi gereken 7 HSK üyeliği için başvuran 83 isim arasından TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda önceki gün ön eleme yapıldı. CHP ve HDP’li üyelerin protesto ederek katılmadığı, basına kapalı toplantıda AKP-MHP ortaklığıyla 21 isim belirlendi. Sonuç akşam 19.30 civarında Komisyon Başkanı Mustafa Şentop tarafından basına duyurulurken, açıklamadan yaklaşık bir buçuk saat önce listenin AKP yandaşı Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alması, seçimin göstermelik olduğu ve isimlerin doğrudan tepeden gelen talimatla belirlendiği iddialarının haklılığını ortaya koydu.





MHP, üyeyi değiştirdi





Bu arada, MHP’li komisyon üyeleri arasında muhalif vekiller arasında yer alan Kadir Koçdemir’in bulunması ilk toplantıda krize neden oldu. Koçdemir’i istifaya zorlayan MHP yönetimi ikna edemeyince üyelikten düşürdü. Koçdemir’in yerine İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Adalet Komisyonu Üyesi olarak belirlendikten sonra dün seçime geçildi.





Dikkat çeken isimler





Karma komisyondan çıkan 21 üye arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. Avukat kontenjanından HSK üyeliği için başvuranlardan AKP’li Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Taşbaşı, AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Ülkü Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatlığını da üstlenen MYK Üyesi Hamit Kocabey’in yanı sıra, eski Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Müdürü HSYK Üyesi Emin Sınmaz, Gazi Üniversitesi Rektörü İlhan Üzülmez, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dekan Yardımcısı Ali Cengiz Köseoğlu listenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.





MHP’ye 3 kontenjan





Kulislerde TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta yapılması beklenen seçimde belirlenecek 7 isimden 2’sinin MHP’li olacağı konuşulurken, Erdoğan’ın da görevlendireceği 4 isim arasında bu partiden bir isme yer vereceği, böylelikle 13 üyeli HSK’de MHP’den üç ismin yer alacağı konuşuluyor.





‘AKP-MHP mutfağında hazırlandı’





Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyelerinden Ömer Süha Aldan, “AKP-MHP mutfağında belirledikleri 7 ‘esas’ ismi kamufle etmek, seçim yapıyormuş gibi görünmek için 14 kişiyi de yanlarına sıkıştırdılar. Komisyon üyelerinin yüzde 90’ı yüzlerini bile görmedikleri, tanımadıkları isimleri önlerine konulan listeye göre sözüm ona seçti. Hukuk adına üzücü bir tablo” dedi.





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Listede kimler var?





Yargıtay’dan: Yaşar Şimşek, Mustafa Çavuş, Yusuf Kuzu, Mehmet Osmanoğlu, Mehmet Ademoğlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Ziya Dinler, Mahmut Kaya.





Danıştay’dan: Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz.





Öğretim üyeleri: İlhan Üzülmez (Gazi Üniversitesi Rektörü), Ali Cengiz Köseoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dekan Yardımcısı), Abdülkerim Yıldırım (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi).





Avukatlar: Songül Yazar, Şerife Taşbaşı (AKP’li Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı), Ülkü Soylu (AKP Kadın Kolları MKYK üyesi) Hamit Kocabey (MHP MY K üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı)Ömer Faruk Aksoy, Ali Aydın Akpınar.