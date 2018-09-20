İşte parayla vatandaşlık alınabilecek ülkeler

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulları esnetildi. Bu değişiklik ülkeye yatırım yapma veya mal varlığına sahip olma koşuluyla vatandaşlık alabilmeyi daha da kolaylaştırdı.





Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için Türkiye gibi birçok ülke farklı şartları yerine getiren yabancı yatırımcılara vatandaşlık imkanı sunuyor.





Bu şartların başında dil bilme ve zorunlu ikamet gibi kriterler geliyor. Bazı ülkelerdeyse sadece yatırım yapma koşulu vatandaşlık alabilmek için yeterli.





Peki yatırım yapıldığı takdirde vatandaşlık veren diğer ülkeler hangileri? Türkiye son değişikliklerin ardından bu ülkeler arasında hangi noktada?





Euronews'ten Zehra Yıldız, kriterleri ve yatırım miktarları değişiklik gösteren ülkeleri sizin için derledi.





Karayipler: Ucuz vatandaşlık alınabilecek ülkeler





Yatırım programları aracılığıyla kazanılan pasaportların en ucuzu, Tayland ve Letonya gibi ülkelerden sonra, Karayipler’de. Sıcak iklimin ve turizmin popüler yerlerinden olan Karayipler’de, diğer ülkelere nispeten düşük yatırımlarla ve zorunlu ikamet koşulu olmadan vatandaşlık alabilmek mümkün.





Karayipler'deki beş ülke, Avrupa Birliği'ne ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelere vizesiz seyahat fırsatı da tanıyor.





Karayipler, son zamanlarda yaşadığı kasırga gibi doğal afetler sebebiyle bölgenin yeniden inşası için yatırımcıları çekmek istiyor. Bu nedenle St Kitts ve Nevis'te, yardım fonlarına yapılacak 150 bin dolarlık bir bağışla pasaport almak mümkün. Ayrıca, Antigua ve Barbuda, Grenada, St Lucia ve Dominik gibi ülkelerde 100 bin dolarlık bağışla vatandaş olunabiliyor.





Yabancıların vatandaşlık almaları için ülkelerin belirlediği yatırım miktarı









Türkiye: Yatırımcıların vatandaşlık almasında fiyat indirimi





Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan değişikliklerle en az 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirildi.





Diğer yandan, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirildi. 250 bin dolar tutarında taşınmazı satın alan yabancılar bu haktan yararlanabilecek.





Avrupa'da parayla vatandaşlık alınabilecek ülkeler





AB ülkelerinin yaklaşık yarısı, yüksek oranlarda yatırım yapılması veya ülkede belirli bir süre kalınması şartıyla pasaport verebiliyor. AB üyesi bir devletin pasaportuyla yaklaşık 150 ila 170 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.





Güney Kıbrıs: 2 milyon 300 bin dolar tutarında gayri menkul yatırımı, devlet tahvili veya ticari mal varlığı sahibi olma şartıyla vatandaşlık alınabiliyor.





Malta: Ada ülkesinde vatandaşlık alabilmek için 789 bin dolar değerinde Ulusal Kalkınma Fonu’na bağış yapmak ve ülkede 410 bin dolarlık mal varlığına sahip olmak yeterli.





Bulgaristan: Bulgaristan’da 585 bin dolar ödeyerek bir yıllık oturum izni almak mümkün. Bu şekilde üç yıl arka arkaya alınan oturum izninden sonra ‘hızlı prosedürle’ vatandaşlık alınabiliyor.





İngiltere: Gelişmiş ekonomiler arasında yatırımcılara en cazip gelen ülkelerden biri. En az 281 bin dolar yatırım yapma şartıyla İngiltere’de oturum izni almak mümkün. Ayrıca 2 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, işletme kredisi veya İngiliz şirketleriyle ticaret yapma koşulu ile ‘Tier-1’ vizesi alınabiliyor. Bu şekilde 5 yıl İngiltere’de yaşayan bir yatırımcı vatandaşlık alabiliyor.





Diğer Avrupa ülkeleri: Yatırımcılar birçok Avrupa ülkesinde, genellikle 5 yıl süre ikamet etme ve ülkede konuşulan dili öğrenme gibi koşulları yerine getirerek vatandaş olabiliyor. Bir yatırımcı Letonya’da 76 bin dolarlık hisse senedi; Yunanistan’da 292 bin dolarlık mal varlığı ya da 409 bin ila 585 bin dolar değerinde ticari mal varlığı; İspanya’da 585 bin dolarlık mal varlığı ve ülkede 10 yıl ikamet etme karşılığında vatandaş olabiliyor.





Dünyada parayla vatandaşlık alınabilecek diğer ülkeler





Tayland: Turizmin merkezlerinden olan Asya ülkesinde ‘elit oturumu’ olarak da bilinen, yılda 3 bin ile 4 bin dolarlık lüks tüketimde bulunarak ya da mal varlığına sahip olarak 20 yılın sonunda vatandaşlık alınabiliyor.





ABD: Genellikle zengin Çinli iş insanlarının aldıkları EB-5 ABD vizesi ile 500 bin ila 1 milyon dolar yatırım yapma şartı ile ‘Yeşil Kart’ almak mümkün. Yeşil Kart alan yatırımcı Amerikan pasaportunu da alabiliyor.





Kanada: Kanada hükümeti 2014’de para karşılığında ülkeye göç etme prosedürüne son verdi. Fakat bir girişimci 617 bin dolarlık ‘start-up’ tarzı yatırım yaptığında Kanada'dan vatandaşlık alabiliyor.





Avustralya: Ülkede 1 milyon dolarlık yatırım yapma ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde mal varlığına sahip olma koşuluyla pasaport alınabiliyor.





Yeni Zelanda: Yaklaşık 6 milyon 500 bin dolarlık bir yatırımla Yeni Zelanda’dan vatandaşlık almak mümkün.





EURONEWS