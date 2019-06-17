İşte ortak yayın sonrasındaki oy durumu

Reuters’in aktardığına göre anket, AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişiyle gerçekleştirildi. MAK’ın raporunda, bu pazar günü yapılacak seçimlerde "İmamoğlu'na oy vereceğiz" diyenlerin oranı "Binali Yıldırım'a oy vereceğiz" diyenlerden daha fazla. Aradaki fark yüzde 1,5.





“İstanbulluların verdiği cevap, 31 Mart'la aradaki önemli farkın sandığa gideceğini söyleyen seçmende olduğunu gösteriyor. 31 Martta sandığa gitmeyen ancak 23 Haziran'da oy kullanacağını söyleyen seçmen İmamoğlu lehine önde.





AKP 25 yıl sonra ilk kez rakibinin gerisinde





AKP’nin 25 yıl aradan sonra rakibinin karşısında ilk kez düşük oy aldığı İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarının öncesinde ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’nın adayları olan Yıldırım ile İmamoğlu dün akşam naklen yayında karşı karşıya geldi.





Fox Tv’den İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde yapılan program yaklaşık üç saat sürerken, yayın sonrası sosyal medyada değerlendirme yapan bazı gazeteciler programın mevcut oy kararlarını değiştirmesini beklemediklerini belirttiler.





MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Reuters’a yaptığı değerlendirmede dün akşam yapılan ortak yayın konusunda şunları söyledi: “Bence bu tartışma neticesinde saflar sıklaştı, fakat iki aday arasında bir oy geçişkenliği olduğunu düşünmüyorum. Adayların hangisine oy verdiyse seçmen, kararını bu tartışma neticesinde değiştirmedi. Ama bu tartışma seçime kadar en çok konuşulacak konu olacak.”





‘Programdaki YSK tartışması İmamoğlu’na yaradı’





Tartışmanın büyük bir bölümünde YSK kararı olduğuna işaret eden Kulat, “Bu durum İmamoğlu’na yaradı çünkü o zaten kampanyasının bir kısmını YSK gerekçelerinin haksızlığı üzerine kurmuştu” dedi.





‘İmamoğlu yapacaklarını, Yıldırım yaptıklarını anlattı’





“İmamoğlu yapacaklarını, Yıldırım ise daha çok yaptıklarını anlattı, ve genelde gelecek projeksiyonu sunanlar daha başarılı olurlar” diyen Kulat şöyle devam etti: “Daha yumuşak görünen taraf da İmamoğlu’ydu, ve daha iyi hazırlanmış olan taraf görüntüsündeydi. Bol gollü bir maç, ancak berabere bitti. Yıldırım’ın Sayıştay raporunu okumamış olması, İmamoğlu’nun da Ordu valisi – VIP tartışmasında söylediği sözü kabul etmemesi ikisinin de zayıf olduğu taraflardı.” (Diken)