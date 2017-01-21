Samanyolu Haber /Dünya / İşte Obama Ailesi'nin yeni evi! /21 Ocak 2017 19:18

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Görevi Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama bu evde yaşayacak.

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan ev 1928 yılında inşa edilmiş.

Evin değerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

İşte eski ABD Başkanı Barack Obama ve Ailesi'nin yaşamını sürdüreceği evin içerisinden bir kaç kare...









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İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

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