İşte MHP'nin af taslağındaki merak edilenler...

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, 'genel af' şeklinde bir gayelerinin olmadığını söyledi.







"Genel af TBMM’nin yetkilerinde var ve 87. maddeye göre de 5’te 3 çoğunlukla alınır. Yani şu anda 360 milletvekiline ihtiyaç duyar" diyen Yıldız, sözlerine "Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50 milletvekili var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tamamı bizim teklifimize lehte oy kullansa dahi, yine 360 milletvekili olmaz. Genel affın şartları şu anda yok" diye devam etti.





Yıldız, Par'ın "Kişilere ve mala karşı işlenen suçlar af kapsamında olacak mı? Örneğin; yağma, kasten insan öldürme, yan kesicilik, hırsızlık gibi toplum güvenliğini tehdit eden suçlardan mahkum olanları kapsayacak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:





"Bu saydığımız maddelerin dışında olanları kapsayacak. Sayın Genel Başkanımız da açıklama yaptı. Elimizde henüz kanun teklifi haline gelmiş bir metin yok, taslaklar var."





'ARKADAŞLARIM, AVUKATLIKLARINI YAPTIM'





Yıldız, affın suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ı kapsayıp kapsamayacağı yolundaki soruyu da şöyle yanıtladı:





"Sayın Genel Başkanımız o beyanını şundan dolayı verdi: Cezaevinde HDP Genel Başkanı 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı oldu. HDP Eski Genel Başkanı'nın yargılandığı maddeler belli. Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma ve alt maddelerdeki suçlardan yargılanıyor. "Bu vatandaş Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa, ülke ve ülkü sevdalıları da 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı mı yapılsın?" dedi.





"Burada ortaya konan şey aslında bir eleştiriydi. Kanunlar genel amaçlı yapılır; "Şu faydalansın, öteki faydalanmasın" diye kanun yapılmaz ki. Bunun bir istisnası var; Cumhurbaşkanı isterse özel af çıkarır. Bunun dışında, bu arkadaşlarımızın yargılandığı maddeler, hüküm özetleri, sevk maddeleri bu sayılanlardan biriyse faydalanamazlar. Bunun dışındaysa herkes faydalanır. Ahmet, Mehmet, Kürşat, Alaattin, Feti fark etmez. Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı. Hakimlik sıfatını kaybetmiş kişiler tarafından, sırf ülkücü olmaları sebebiyle cezalar verildi."

