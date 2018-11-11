İşte Merkel'in koltuğuna en yakın isim... İlk anketler açıklandı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in CDU genel başkanlığı için bir daha aday olmayacağını açıklamasından sonra ülkede en çok merak edilen konu, Merkel’in koltuğuna kimin oturacağı. Yapılan kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına göre CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, diğer adaylar Friedrich Merz ve Jens Spahn’ın önünde yer alıyor. Kadınların büyük bölümü de hemcinsleri Karrenbauer’i destekliyor.



BİR HAFTADA ÖNE GEÇTİ Emnid araştırma kuruluşu tarafından yapılan son ankete göre halkın yüzde 32’i Merkel’in koltuğuna Karrenbauer’in oturmasını isterken, Merz’i isteyenler ise yüzde 30. Federal Sağlık Bakanı Spahn’ın genel başkan olmasını isteyenlerin oranı da yüzde 9. Ankete katılanların yüzde 15’i üç ismin de genel başkanlık için uygun olmadığını beyan ederken, yüzde 14’ü bu konuda fikrinin bulunmadığını söyledi. Geçen hafta yapılan anketlerde Merz yüzde 37 destek bulurken, Karrenbauer’e olan destek ise yüzde 28 oranındaydı.





KADINLARDA ORAN YÜZDE 33

Kadın seçmenler CDU genel başkanlığı için en uygun ismin Karrenbauer olduğunu düşünüyor. Kadınların yüzde 33’ü Karrenbauer’in iyi bir genel başkan olacağını düşünürken, Merz’e kadın desteği yüzde 23. Spahn’ı destekleyen kadınların oranı ise yüzde 9. Erkek seçmenler arasında Karrenbauer’i iyi bir genel başkan olarak görenlerin oranı yüzde 31. Erkek seçmenlerin yüzde 36’sı ise Merz’i genel başkan olarak görmek istiyor. Spahn’a olan destek erkekler arasında da yine yüzde 9. CDU’nun liderinin kim olacağı, 9 Aralık’taki genel kurulda oy kullanacak bin 1 delegenin oyu ile belli olacak.





DEZAVANTAJI MERKEL’E YAKIN OLMASI

Son yapılan anketlerde en güçlü isim olarak öne çıkan Karrenbauer, erken genel seçimlere karşı. Karrenbauer koalisyon ortağı SPD yönetimine çağrıda bulunarak “Federal hükümetin Almanya’yı düşünmek gibi bir sorumluluğu var. Ben erken seçimleri istemiyorum” dedi. Karrenbauer’in genel kuruldaki en büyük dezavantajı ise Başbakan Angela Merkel’e yakın isim olması. Merkel’in tepki çeken politikalarında da sorumluluğunun bulunması.