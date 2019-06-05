İşte kayyım Yahya'nın maaşı

SAMANYOLUHABER- Türk Hava Yolları (THY) basın müşaviri Yahya Üstün, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe bahanesi ile el koyduğu 982 şirketten biri olan Kaynak Holding'den her ay 7 bin TL maaş aldığını itiraf etti.





Üstün, "TMSF tarafından atandığım Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevim için toplam 7.000 TL maaş almaktayım." dedi.





THY basın müşaviri Yahya Üstün'ün THY'den 17 bin TL maaş aldığı iddia ediliyor. Üstün, THY'den aldığı maaş hakkında herhangi bir beyanda bulunmadı.





40 ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ





Airport Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Üstün'ün kayyım atanan 40 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtmişti.





Üstün, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaynak Holding ve alt şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atandığını belirtti.





Üstün'ün THY'den aldığı maaşa dair herhangi bir tutar beyan etmemesi dikkati çekti. Konuya yakın kaynaklar Üstün'ün THY'den aldığı maaşın 17 bin TL olduğunu iddia etti.







