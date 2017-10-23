Samanyolu Haber /Gündem / İşte İstanbul'un en batık projesi... 2 dediler 5 yıl oldu hala bitmedi /23 Ekim 2017 11:54

İşte İstanbul'un en batık projesi... 2 dediler 5 yıl oldu hala bitmedi

2013 yılında kapandığında 2 yıl içinde bitirileceği açıklanan ancak yaşanan sorunların ardından bir türlü açılamayan banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı sonuna kaldı.. O da biterse

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Yenileme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında son sefer yapıldıktan sonra kapatılan İstanbul’un banliyö hatları halen açılamadı.  Kapandığında 2 yıl içinde bitirileceği açıklanan ancak yaşanan sorunların ardından bir türlü açılamayan banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı sonu olarak planlanıyor.



Raylar söküldükten sonra adeta patika yol görünümündeki eski banliyö hattının bulunduğu alanda şu anda zemin güçlendirme ve istasyon çalışmaları devam ediyor. Banliyö hattı metro standartlarına yükseltilecek. Bu hatta çalışan eski banliyö trenleri ise 4 yılı aşkın bir süredir Haydarpaşa Garı’nda bekliyor.


İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı.  Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.


Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandırılması planlanmıştı. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.



ESKİ VE YENİ TRENLER HAYDARPAŞA GARINDA BEKLİYOR

Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı’nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi ise sürüyor. Yıllarca İstanbul’luları taşıdıktan sonra 4 yılı aşkın bir süredir bekleyen eski banliyö trenlerinin ise yeni hat üzerinde kullanıp kullanılmıyacağı ise henüz belli değil. Metro standartlarına yükseltilecek hatta yeni trenlerin kullanılması bekleniyor. Bu amaçla Haydarpaşa tren garının gümrük bölümüne doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor.
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