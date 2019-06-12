Samanyolu Haber /Gündem / İşte İstanbul seçimlerinin yeni oy pusulası /12 Haziran 2019 10:03

İşte İstanbul seçimlerinin yeni oy pusulası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulaları ortaya çıktı

SHABER3.COM

23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulaları ilçe seçim kurullarına gönderildi.

4 PARTİ VE 17 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK
İstanbul’da yeniden yapılacak seçimde, 31 Martta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.


 
YENİLENEN OY PUSULALARI SEÇİM KURULLARINA GÖNDERİLDİ
Pusulanın ilk sırasında Saadet Partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AKP yer alıyor. 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Marttaki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı. Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul’un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.
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