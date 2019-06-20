Samanyolu Haber /Gündem / İşte İstanbul seçimi öncesi son anket sonuçları /20 Haziran 2019 19:32

İşte İstanbul seçimi öncesi son anket sonuçları

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesi son anket sonuçları açıklandı. Metropoll’ün anketine göre İmamoğlu’nun oyu yüzde 51,2 olurken, Yıldırım’ın oyu ise yüzde 39,7 seviyesinde yer aldı.

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YSK’nın kararı ile 23 Haziran’da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimine sayılı günler kala son anket sonucu açıklandı. Metropoll’ün açıkladığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2 ile yarışı önde götürürken, Binali Yıldırım’ın oyu ise yüzde 39,7 oldu.



Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i İmamoğlu’nu desteklerken, AKP seçmeninin ise yüzde 80’i Yıldırım’ı destekliyor. Ankette MHP tabanının yüzde 18’in kararsız olduğu sonucu çıktı.

Metropoll’ün sunduğu karşılaştırmalı verilerde ise YSK’nın kararı ile mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na sunulan destek mart ayında yüzde 38,9 seviyesindeyken, haziran ayında bu oran yüzde 51,2’ye kadar yükseldi. 

AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a sunulan destek ise mart ayında yüzde 39,4 olurken, haziran ayında yüzde 39,7 seviyesine geldi.Metropoll’ün son anketine göre, 23 Haziran’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54,5 olurken, Binali Yıldırım’ın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 37,9 seviyesinde yer alıyor.


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