İşte İşsizliğin fotoğrafı: 4 Aylık iş için geceden kuyruğa girdiler

Başvuru için İşkur binası önünde gece sıraya girenlerin oluşturduğu kuyruk, sabahın ilk ışıkları ile Cumhuriyet Caddesi boyunca uzandı. Başvuru için bekleyenler İşkur binası girişi önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Saat 07.30 sıralarında gelen İşkur güvenlik görevlileri, kapıları açarak bekleyenleri birinci kattaki kurumun merdivenlerinde sıraya alacağını duyurdu.





Bunun üzerine kapıya yönelen kalabalık nedeniyle güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Kapının açılmasıyla içeri girmek için birbirleriyle yarışanlar, izdihama neden oldu. İşkur çalışanlarının gelmesiyle başvurular alınmaya başlandı.





Çaykur'un bölgedeki 47 yaş çay işleme fabrikasında bin 500 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyurulmuş, 4 Nisan sabahı başlayacağı açıklanan başvurular için İşkur önünde gece sıraya girenler, sabah saatlerinde başvuruların ertelendiğini öğrenince adeta şok yaşamıştı.





Erteleme sonrasında ÇAYKUR'un 4 ildeki fabrikalarına yapılacak işçi alımı için yönetmenlik değiştirildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan bölgesel işçi alımı için bu illerde oturma koşulu getirildi. Değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlanınca iş başvuruları illerdeki İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılmaya başlandı.