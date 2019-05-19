İşte İslam dünyasının hali : İslamilik Endeksi sıralamasında ilk 40’ta Müslüman ülke yok

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nden iki akademisyenin her yıl gerçekleştirdiği “İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami” başlıklı araştırma kapsamında yayınlanan İslamilik Endeksi sıralamasının ilk 40 sırasında hiçbir Müslüman ülke yer almadı. Listede ilk sırayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yeni Zelanda alırken; Türkiye ise listenin 95. sırasında kaldı.





Akademisyenler Şeherazade Rahman ve Hüseyin Askari’nin ilk kez 2010 yılında gerçekleştirdiği ve daha sonrasında da her yıl tekrarladığı çalışmada, Kuran’daki ilgili ayetler ve Muhammed Peygamber’in yaşamı, uygulamaları ve sözleri İslami öğretilere bağlılığın referansı olarak kabul ediliyor. Çeşitli göstergelerin kullanıldığı ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve uluslararası ilişkiler olmak üzere dört alt daldan oluşan İslamilik Endeksi’nde ülkelerin bu başlıklarda İslami kriterlerle ne kadar uyumlu olduğu kıyaslanıyor ve ne kadar “İslami” yaşandığı sorusunun yanıtı aranıyor.





Listede en yüksek sırayı alan Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri





Independent Türkçe’de yer alan habere göre,İslamilik Endeksi’nin 2018 yılı geçtiğimiz günlerde açıklandı. 153 ülkenin yer aldığı listenin ilk sırasında, 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda var. Yeni Zelanda’yı İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre ve İrlanda izliyor. Danimarka 7, Kanada, 8, Avustralya 9, Norveç de 10. sırada yer alıyor. İlk 20’de Kuzey Avrupa ülkelerinin haricinde Malta ve Japonya da bulunuyor.





2018 İslamilik Endeksi’nde en üst sırada yer bulabilen Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve listede 45. sırada. BAE’nin ardından Arnavutluk 46, Malezya 47, Katar da 48. sırada yer bulan ve ilk 50 içinde olan diğer Müslüman ülkeler.





60. sırada bulunan Bosna Hersek’in ardından listede yer alan diğer Müslüman ülkeler sırasıyla Umman, Endonezya, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün.





Türkiye'nin 'İslamilik'te en güçlü olduğu alan ekonomi





Türkiye ise genel endekste 95. olarak listede yer alıyor. İslamilik Endeksi 4 farklı endeksin bileşiminden oluşuyor, bunlar ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve uluslararası ilişkiler. Türkiye’nin İslamilikte en güçlü olduğu alan ekonomi. Ekonomi endeksinde 70. sıradayken, en zayıf olduğu uluslararası ilişkilerde 153 ülke arasında 148 sırada. İnsan hakları ve siyasi haklar sıralamasında da Türkiye listede 100. sırada bulunuyor.