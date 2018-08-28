İşte isim isim borç yapılandırma isteyen devler

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre banka dışı firmaların net döviz açık pozisyonu Mayıs ayında 217,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.







En son olarak Reuters'ın haberine göre Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi CEZ, Türkiye'de yüzde 37,36 hissesine sahip olduğu Akenerji'nin borçlarını yeniden yapılandırmayı gündeme aldı.







Bloomberg Intelligence'dan bankacılık analisti Tomasz Noetzel, Bloomberg'in verilerine göre en az 20 milyar dolar kredinin bankalardan yeniden yapılandırılmasının talep edildiğini belirtiyor.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre, son dönemde hangi şirketlerin borçlarında ve kredilerinde yeniden yapılandırmaya gittiği şöyle:







- Yıldız Holding

- Doğuş Grubu



- Türk Telekom



- GAMA Holding



- Emay İnşaat

- Galatasaray



- Bimeks



- Aynes



- Componenta Dökümcülük

