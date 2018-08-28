Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte isim isim borç yapılandırma isteyen devler /28 Ağustos 2018 11:31

İşte isim isim borç yapılandırma isteyen devler

Türk Lirası'nın başta son bir ay olmak üzere son zamanlarda yaşadığı değer kaybı, en çok döviz cinsinden borcu olan şirketleri etkiliyor. Çoğu şirket, borcunu yapılandırma yoluna gidiyor.

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Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre banka dışı firmaların net döviz açık pozisyonu Mayıs ayında 217,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

En son olarak Reuters'ın haberine göre Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi CEZ, Türkiye'de yüzde 37,36 hissesine sahip olduğu Akenerji'nin borçlarını yeniden yapılandırmayı gündeme aldı.

Bloomberg Intelligence'dan bankacılık analisti Tomasz Noetzel, Bloomberg'in verilerine göre en az 20 milyar dolar kredinin bankalardan yeniden yapılandırılmasının talep edildiğini belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, son dönemde hangi şirketlerin borçlarında ve kredilerinde yeniden yapılandırmaya gittiği şöyle:

- Yıldız Holding
- Doğuş Grubu   
- Türk Telekom
- GAMA Holding
- Emay İnşaat
- Galatasaray
- Bimeks
- Aynes
- Componenta Dökümcülük
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