İşte isim isim 2 yıldır hücrede tutulan hakim ve savcılar

15 Temmuz darbe girişimi henüz devam ederken, gece saat 01.00 itibariyle HSYK Başkanvekili 2700 hakim ve savcıyı açığa aldıklarını duyurdu.





Bu kadar süratle yapılan, darbe ve darbecilikle alakası olmayan kişileri görevden alma işlemi daha sonra toplam 4100 hakim ve savcının görevden el çektirilmesine kadar genişletilecekti. Bu yargı üyelerinden 2000'den fazlası ilerleyen günlerde evlerine polis baskınları yapılarak tutuklandılar.





Stockholm Center of Freedom (SCF), cezaevlerinde işkence gören ve hukuksuz bir zulüm altında bulunan hakim ve savcıları araştırdı.





TUTUKLANAN YARGI MENSUPLARI





3000'e yakın hakim ve savcının demir parmaklıklar ardında tutulduğu belirtilen çalışmada bunlar arasında iki Anayasa Mahkemesi üyesi, 140 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi ve her mahkemeden 2700 kürsü hakimi bulunuyor. Rapora göre bu kadar büyük çaplı bir tasfiye listesi için uzun süren bir fişleme çalışması ve tasfiye planı yapılmış olması gerekiyor.





BİRİNCİ SINIF YARGIÇLAR HÜCREDE





Yapılan araştırmaya göre tutuklu birinci sınıf hakimler ve Yargıtay üyeleri gibi seçkin hukukçuların tamamı ya hücre hapsinde tutuluyor ya da haklarından kısıtlanmış halde cezaevlerinde tecritte tutuluyor. Bu kişilerin birçoğu aradan geçen 2 seneye yakın zaman diliminde psikolojik ve fiziksel birçok rahatsızlıkla mücadele ediyor, bazıları da vefat etti.





İSİM İSİM HAKİM VE SAVCILAR





SCF'nin raporuna göre Yargıtay 9. Ceza Dairesi eski Başkanı Ekrem Ertuğrul, ve üye hakim Hamza Yaman ve Ahmet Toker ile eski Yargıtay üyesi Çetin Şen Kırıkkale Keskin cezaevinde tutuluyor. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Kara ise bu cezaevinde hücrede tutuluyor.





Yargıtay Hakimleri Önder Aytaç, Salih Sönmez de Sincan Hapishanesinde. Yargıtay 16. Hukuk dairesi üyesi Hakim Ali Sancar ise tam 2 yıldır Sincan'da hücre hapsinde.





Danıştay hakimleri Kasım Davas, Bülent Olcay, Fatih Cihangir ve Hüseyin Solak da Keskin hapishanesi hücrelerinde yalnız başına tutulan hakimlerden.





KESKİN CEZAEVİNDE 102 HAKİM VE SAVCI VAR





Keskin Hapishanesi Türkiye'de en fazla yüksek yargı üyesinin bir arada tutulduğu cezaevi olarak biliniyor. Bu cezaevinde tam 102 Danıştay ve Yargıtay mensubu hakim ve savcı tutuklu olarak bulunuyor.





Yüksek yargıçlar Alparslan Altan ve Erdal Tercan ise tutuklu Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak kayıtlarda. Normal şartlarda yargılanmaları özel şartlara tabi olan bu seçkin hukukçular iki yıldır hiçbir somut suçlama getirilmeksizin Sincan'da hücrede tutuluyorlar.





HSYK ÜYELERİNE ZULÜM TARİFESİ





Eski HSYK üyeleri Nesibe Özer İstanbul'da, Neslihan Ekinci de Tekirdağ'da hücre hapsinde. Eşi de tutuklu olan Ekinci'nin, kızının anlatımına göre psikolojik sorunları had safhada ve bu süreçte rahatsızlıkları ileri seviyeye vardı.





HSYK'nın seçilmiş diğer üyeleri Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Mahmut Şen, Hüseyin Serter ve Ömer Köroğlu da az önce anılan Keskin Cezaevinde hücrede bekletiliyor.





Bunlar arasında, daha önce HSYK üyeliği yapan hakim Teoman Gökçe de hücrede hayatını kaybetmişti. Ölüm tarihi ise 2 Nisan 2018 olarak kayda geçti. Hücrede hayatını kaybeden savcı Seyfettin Yiğit'in ölümü de şüpheli ölümler arasında sayılıyor. 15 Eylül 2016'da Bursa Cezaevinde hayatını kaybeden Seyfettin Yiğit'in resmi olarak intihar ettiği öne sürülse de ailesi intihar iddialarını kesin bir dille reddediyor, onun intihar düşüncesi olmayan inançlı biri olduğunun altını çiziyor.





CEZAEVİNDE HASTALANDILAR





Adalet Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Mustafa Babayiğit de bu süreçte ağır hasta olan bir yargı üyesi. Kandıra Cezaevinde tutulan Babayiğit Tiroid kanseriyle mücadele ediyor. Babayiğit'in ei Songül Babayiğit de Tokat Cezaevinde tutuluyor.





Ankara Eski Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş ise hücrede kaldığı dönemde önce akciğer kanseri oldu, ardından da beyin ameliyatı geçirdi. Geçirdiği ağır ameliyatların ardından Silivri cezaevindeki hücresinden çıkabildi.





Yargıtay üyesi Hakim Zafer Turanlı, ağır ruh hastalığı geçirdiği hücresinden Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek burada tedai altına alındı. Savcı Zeki Vatan ise tutulduğu Gaziantep cezaevinde ağır ilaçların yardımıyla ruh ve sinir hastalığı tedavisi görüyor.





Kırıklar F Tipi Cezaevinde tutulan hakim Atilla Rahman da uzun süren psikolojik rahatsızlığı sebebiyle defalarca Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edildi. Buna rağmen serbest bırakılmayan Rahman cezaevinde ilaçlarla hayata tutunmaya çalışıyor.







Danıştay hakimi Fatih Cihangir ise psikolojik problemleri sebebiyle Nisan ayı sonunda ancak tahliye olabildi.







Şanlıurfa Cezaevinde tutulan hakimler Mehmet Aslan ve Fahrettin Kaya da psikolojik problemleri sebebiyle tedavi görüyor. Aslan başvurduğu AİHM'den red alması sebebiyle tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Hakim Ercan Güler de Malatya cezaevinde tutulan bir diğer hasta yargı üyesi.





HÜCRE HAPSİNDE TUTULANLAR KİMLER?





Hücre hapsinde tutulan diğer hakim ve savcılar ise şöyle:





Silivri Cezaevi / İstanbul: Ertuğrul Ayar, Servet Sağlam, Mahmut Baltacıoğlu, Burhan Alıcı, Muhsin Durmaz, İbrahim Kır, Oktay Acu, Güray Batur, Yusuf Memiş, Muzaffer Özdemir, Mehmet Bahadır, Lütfullah Sami Özcan, Türker İkibaş, Mustafa Köylü, Remzi Gemici, Metin Kukul, Mustafa Altun





Sincan Cezaevi / Ankara: Serkan Kızılyel, Suat Sonay, Yılmaz Erdem, Miktat Başaran, Mustafa Aydın.





Keskin Cezaevi / Kırıkkale: Ali Kaya, İbrahim Günenç, Mine Kaya, Muharrem Karayol, Muzaffer Karadağ, Mustafa Akarsu, Dursun Murat Cevher, Mehmet Çelik, Bekir Sözen, Hüsamettin Uğur, İdris Berber.





Gaziantep L Tipi Cezaevi: Mehmet Arslantaş, Hüseyin Uğurlu, Hüseyin Baş, Hüseyin Görüşen, Davut Bülbül, Nevzat Yörük, Salih Dağ, Mehmet Emin Kurt, Ömer Yıldırım, Selami Candemir, Hasan Kanlı, Emrullah Aycı.





Hilvan Cezaevi / Şanlıurfa: Tuğrul Hançerkıran, İlkay Aydın, Onur Gündem, Ahmet Kırtepe, Mustafa Aslan, İsmail Turgut Kıldan.





Adana Cezaevi: Mustafa Çolak, Taha Ekim, Şehmuz Akçakaya, Özlem Akçakaya.





Bolu Cezaevi: Yener Yavuz, Yılmaz Şengül, Bahattin Akman, Habib Atasoy, Celaleddin Dönmez, Tahir Kaplan.





Osmaniye Cezaevi : Fatih Taş, Metin Akdemir, Nihat Hırka, Emin Aydın.





Düzce Cezaevi: Atilla Aslan, Osman Kılınçaslan





Kandıra Cezaevi / Kocaeli: Yakup Navruz, Seyfullah Çakmak, Rasim İsa Bilgen





Akşehir Cezaevi / Konya: Eren Şenli, Mesut Arkuntaş





Samsun Cezaevi : Naim Karaağaç





Yavuzeli Cezaevi : Ümit Sade





Kahramanmaraş Cezaevi : Durdu Kavak.





Gebze Cezaevi : Ayşe Neşe Gül.





Denizli Cezaevi: Faruk Büyükkaramuklu





Trabzon Cezaevi : Adem Yazar





Van Cezaevi : Hidayet Erkeç





Çeviri: Samanyoluhaber.com