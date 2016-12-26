Samanyolu Haber /Gündem / İşte IŞİD kafası /26 Aralık 2016 12:57

İşte IŞİD kafası

"Rus büyükelçi suikastinin tetikçisi El Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız'ın Hizmet Hareketi mensupları ile ilgili "Asalım keselim sürelim'' açıklamaların sonra benzer bir açıklama havuz yazarından geldi

Asalım, keselim, sürelim"

Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen El Nusra tetikçisinin sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız'ın skandal bir idam fetvası verdiği ortaya çıktımıştı. Aynı fetva ile yola çıkan Havuz Yazarı  Hizmet Hareketi'ne yönelik açık açık soykırım istedi.

Yeni Akit Yazarı Ahmet Anapalı, Hizmet Hareketi'yle "vurarak, kırarak, yakarak, yok ederek" mücadele edilmesini istedi. Üstelik Anapalı bunu Milli Eğitim'e bağlı bir okulda verdiği konferansta yaptı. 

Yeni Akit Yazarı Ahmet Anapalı, 21 Aralık tarihinde İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Değerler Kulübü’nün davetlisi olarak okula gitti. ‘Objektif Tarih Konuşmaları’ başlıklı panelde konuşan Anapalı, “Dolduruyor tekkeyi diri diri yakıyor. Paralel Yapılanma, diyor ki tarih Paralel Yapılanma ile hukukla başa çıkamazsın. Paralel Yapılanma ile vurarak, kırarak, yakarak, yok ederek mücadele edebilirsin. Çünkü bir ağaç var, ağacın etrafında zararlı otlar var, işte budur Paralel Yapılanma, zararlı otlar o ağacın kökündeki suyla besleniyor. Yok edemezsen ağaca zarar verirsin” ifadelerini kullandı. Anapalı'nın bu ifadeleri o an görüntü alan öğrencilerin kamerasına yansıdı.

ASKERLERİ YAKAN IŞİDÇİ DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ
İki Türk askerini geçtiğimiz perşembe günü diri diri yakarak öldüren IŞİD teröristi de Anapalı gibi çağrılarda bulunmuş ve Türkiye'deki IŞİD karşıtlarını "yakın, yıkın, patlatın, onları bıçaklayıp kanlarını akıtın" çağrısında bulunmuştu. Anapalı'yla IŞİD teröristinin kendilerine muhalif olanlara ilişkin mücadeleye çağrı yönteminin paralelliği dikkat çekti.  

Kendini tarihçi yazar olarak tanıtan Ahmet Anapalı, Akit gazetesinin yanısıra Haber7.com’da yazılar yazıyor.
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