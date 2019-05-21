İşte İmamoğlu’nun açıkladığı vahim tablo

İsraf tablosuna göre İBB şirketlerinden Beltur 2018 yılında 264 milyon lira ciro yaparken sadece 134 bin TL yani 10 binde 5 oranında kar etti. Son 6 yılda hiç uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcandı.







YSK kararı ile mazbatası elinden alınan İBB'nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 günlük kısa görev süresi içinde 25 yıldır AKP tarafından yönetilen belediyedeki vahim mali tabloya ilişkin çok çarpıcı verilere ulaştı.





CNN Türk canlı yayında sansüre uğrayan ve İmamoğlu'nun hazırladığı İBB'nin israf tablosuna göre Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zarar 753 milyon TL. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon TL. İmamoğlu, bu alanda yapılacak tasarruf ile hazırladığı “Geçim Destek Paketine” 446 milyon lira ayrılacak. Bu proje ile çocuklara, öğrencilere, yaşlılara, hastalara ve engellilere destek olunacak. 412 milyon lira da “Eğitim Destek Paketi” için kullanılarak kumanya desteği, ücretsiz etüt hizmeti, kırtasiye-üniforma desteği, üniversiteliye burs ve yurt hizmeti sunulacak.





FAİZ YÜKÜ 8 KAT ARTTI





İmamoğlu'nun tespitlerine göre İBB'nin kötü mali yönetimi sonucu 2019 yılı faiz gideri 1.1 milyar TL. İBB'nin 13 bin 600 kişilik personel gideri ise 1.3 milyar TL. İBB'nin son 5 yılda faiz yükü 8 kat arttı ve bu sürede sadece 27.5 km metro hizmete alınabildi.













BÜTÇE AÇIĞI 20 KAT ARTTI





Kötü mali yönetim nedeniyle borçlanma da arttı. 2014-2019 yılları arasında borçlanma 4.5 kat artarak 6 milyar TL'den 27 milyar TL'ye çıktı. Yıllık faiz yükü 8 kat artarak 149 milyon liradan 1 milyar 155 milyon liraya çıktı. Yıllık bütçe açığı da 20 kat arttı. 216 milyon liralık bütçe açığı beş yıl içinde 4 milyar liraya yükseldi.





10 BİNDE 5 ORANINDA KÂR





İmamoğlu'nun ulaştığı verilere göre İBB'nin şirketlerinde de kötü bir mali tablo hakim. Beltur 2018 yılında 264 milyon lira ciro yaparken sadece 134 bin TL yani 10 binde 5 oranında kar etti. İSPARK 2018 yılında 351 milyon lira ciro elde ederken binde 3 oranında yani sadece 1.07 milyon lira kar edebildi. İSPARK son beş yılda toplam 1.3 milyar lira ciro yaparken yalnızca 17-18 milyon lira kar etti.













226 MİLYONLUK FİKİRLER





Seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu, son 3 yılda İBB web sitesi için 80 milyon lira harcandığını da ortaya çıkardı. Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcandı. Bu alanda yapılacak tasarruf ile 40 milyon lira Evlilik Destek Paketi'ne, 98 milyon lira da Sofra Destek Paketine harcanacak.













MAKAM ARACI SALTANATI





Araç kiralamalarla ilgili çarpıcı bir tablo da ortaya konuldu. Tabloya göre İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düşüyor. İhtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilecek.

205 MİLYON DOLARLIK F1 PİSTİ OTOPARK OLDU





İmamoğlu, plansız, halkın yararına olmayan verimsiz projelerle ilgili de tablo hazırladı. Buna göre Kurtköy Formula 1 Pisti'ne 205 milyon dolar harcandı. Pist 2012 yılından itibaren otopark olarak kullanılıyor. Olimpiyat Stadı'na 200 milyon dolar harcandı şimdi 120 milyon dolar yatırımla yıkılıp yeniden yapılacak.





SU VE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ NE KADAR TASARRUF SAĞLADI?





2018'de İstanbul'un aylık ortalama su tüketimi 86 milyon 747 bin 111 metreküp olarak gerçekleşti. Abone başına ortalama su tüketimi 13.5 metreküp. Ortalama aylık su faturası meblağı da 113 TL. 4 Mayıs 2019 tarihinde İmamoğlu'nun İSKİ'ye verdiği yüzde 40 indirim talimatı ile su faturalarında yılda 540 TL tasarruf sağlandı. 4 Mayıs tarihinde İmamoğlu'nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na verdiği indirim talimatı sayesinde ayda 45 TL öğrencinin cebinde kalacak. İki çocuklu bir aile yılda bin 80 lira tasarruf etmiş olacak.