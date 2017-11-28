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İşte Hizmet Hareketi ile terörün yan yana gelemeyeceğinin kanıtı
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İşte Hizmet Hareketi ile terörün yan yana gelemeyeceğinin kanıtı
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28 Kasım 2017 02:18
İşte Hizmet Hareketi ile terörün yan yana gelemeyeceğinin kanıtı
Eğitimci Yazar Bahattin Karataş Hizmet Hareketi ile 15 Temmuz kontrollü darbesi arasında irtibat kurulması ile ilgili soruları cevapladı .
15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor
MC TV'de yayınlanan programda Karataş, sadece Doğu ve Güney Doğu'da yapılanların Hizmet Hareketi için terör örgütü olamayacağının kanıtı olduğunu söyledi
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