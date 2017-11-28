Samanyolu Haber /Gündem / İşte Hizmet Hareketi ile terörün yan yana gelemeyeceğinin kanıtı /28 Kasım 2017 02:18

İşte Hizmet Hareketi ile terörün yan yana gelemeyeceğinin kanıtı

Eğitimci Yazar Bahattin Karataş Hizmet Hareketi ile 15 Temmuz kontrollü darbesi arasında irtibat kurulması ile ilgili soruları cevapladı .

15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor

MC TV'de yayınlanan programda Karataş,  sadece Doğu ve Güney Doğu'da yapılanların Hizmet Hareketi için terör örgütü olamayacağının kanıtı olduğunu söyledi 

PROGRAMIN TAMAMI

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