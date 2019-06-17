Samanyolu Haber /Spor / İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları /17 Haziran 2019 22:07

İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Galatasaray'ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı.

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UEFA şampiyonluğunun 20'nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 

2019-2020 sezonu iç saha formasındaki 'Vapor Knit' teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

[Haber görseli]
[Haber görseli]

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