Samanyolu Haber /Gündem / İşte Dünya'nın en pahalı otoparkı /11 Eylül 2017 13:36

İşte Dünya'nın en pahalı otoparkı

2005 yılında Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapacağı umuduyla açılan Formula 1 pisti oto kiralama şirketinin otoparkı haline dönüştü.

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İstanbul Kurtköy'de 2005'te yapılan, F1 tutkunlarını heyecanlandıran ve 250 milyon dolara mal olan Formula 1 pisti havadan görüntüledi. Habertürk Gazetesi’nden Sinan Bilgenoğlu’nun haberine göre; 2012'de İstanbul'un F1 takviminden çıkarılmasının ardından pistin işletmesi 11 yıl süreyle araç filosu kiralayan Intercity'ye verilmişti.


Günümüzde çeşitli marka kupaları, arazi aracı yarışlarının düzenlendiği pist aynı zamanda şirketin genel merkezini bünyesinde barındırıyor. Zaman zaman şirketlerin organizasyonları için kiralanan pistte, yol güvenliği ve güvenli sürüş eğitimleri de veriliyor. Tesis içinde bir de otomobil müzesi bulunuyor.
MEŞHUR 8. VİRAJ

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 7 kez ev sahipliği yapan İstanbulpark, 2 bin dönümlük araziye kurulu. Tasarımını Alman mimar ve otomobil yarışçısı Hermann Tilke'nin yaptığı pist, saat yönünün tersine dönülmesi ve pilotların korkulu rüyası olan 8. virajıyla meşhurdu. Yüksek hızlı bir viraj olduğu için pilotlar yaklaşık 6 saniye boyunca 4G şiddetinde G kuvvetine maruz kalıyordu. Tasarım olarak dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen pist için 2010'da efsane F1 pilotu Michael Schumacher “Saat yönünün tersine dönmesi, biraz tepeli olması ve birçok değişik viraj yarışı keyifli kılıyor” derken, Jenson Button İstanbulpark'ın en keyif aldığı pistlerden biri olduğunu belirterek, “8. viraj, Formula 1'deki en iyi virajlardan biri. İçindeki ilk dönüşe girdiğinizde tam gaz arabayı kullanmak inanılmaz hissettiriyor. Doğru yaptığınızda gerçekten inanılmaz bir duygu, o virajdan çok hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bence pist ziyaret ettiğimiz modern pistlerin en iyilerinden. Virajların dengesi, pistin iniş çıkışları ve en önemlisi rakipleri geçmek için dizayn edilmiş tasarımıyla yarıştığımız pistlerin en iyisi” ifadesini kullanmıştı.
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