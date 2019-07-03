Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güçlü pasaportları: İşte Türkiye’nin yeri /03 Temmuz 2019 11:52

Dünyanın en güçlü pasaportları: İşte Türkiye’nin yeri

Dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Singapur ve Japonya'nın başı çektiği 2019 yılına ait tabloda Türkiye 53'üncü sırada yer aldı.

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Bir ülkenin pasaportuyla kaç ülkeye vizesiz ya da kapıda vizeyle girildiği esasına dayanarak derleme yapan Henley Passport Index, listenin bir numarasını paylaşan Singapur ve Japonya’nın 189 destinasyona vizesiz ulaşım imkânı sağladığını belirledi.

18 aydır zirvede olan iki ülke, 2018 başında uzun süredir bu unvanı elinde bulunduran Almanya’yı yerinden etmişti.

Henley Passport Index’e göre; Güney Kore, Finlandiya ve Almanya ile ikinci sırayı paylaşıyor. Bu ülke pasaportuna sahip vatandaşlar 187 destinasyona vizesiz girme hakkına sahip.

Türkiye ise Gürcistan’ın hemen arkasında 53’üncü sırada yer alıyor. Buna göre; Türk pasaportuyla vizesiz girilen ülke sayısı 53. Türkiye 2018’in derlemesinde 51’inci sırada yer alıyordu.

Türkiye bölgesel olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in ardından üçüncü. Bölgede BAE ve İsrail son 10 yılda sıralamada yükselen iki ülke olarak belirlendi.

Henley Passport Index’in derlemesinde üçüncü sırada yer alan ülkeler ise 186 destinasyonla Danimarka, İtalya ve Lüksemburg…
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