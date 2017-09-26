İşte Dünyanın beklediği referandumun ilk sonuçları

Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumunda oy sayım işlemleri sona erdi ve ilk sonuçlar belli oldu.

Kesin sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.





Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi'nin dışındaki bölgelerde referanduma katılım oranını yüzde 72.16 olarak açıkladı.





Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirwan Zırari, başkent Erbil'de bugün gerçekleştirilen referandumla ilgili bir basın açıklaması yaptı.





Şirwan Zırari, Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde referandumda 3 milyon 985 bin 120 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.





Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.





Tartışmalı bölgelerden evlerinden olan ve şimdi kamplarda bulunan 497 bin 190 seçmen, oy kullanma hakkına sahipti.





Yurtdışında yaşayan ve elektronik ortamda kayıt olan 98 bin 945 seçmen oy kullandı.





Toplam 4 milyon 581 bin 255 seçmenden, 3 milyon 305 bin 925’i oy kullandı





TÜRKMENLER VE ARAPLAR BOYKOT ETTİ





Kuzey Irak yönetiminde dün sandıklar kurulurken referandum yapılacağı son kesinleşen Kerkük’te boykot vardı. Kentte yaşayan Türkmenler referandumu boykot ettiği için sandığa gitmedi. Irak’ın bölünmesine karşı çıktıkları için referanduma da karşı olduklarını söyleyen Irak Türkmen Cephesi sözcüsü Ali Mehdi, “Kerkük’te sokaklar bomboş. İşyerleri kapalı. Türkmenler evden çıkmadı. Kerkük’te bir gerginlik hâkim. Biz Türkmenler olarak bir aydır sürdürdüğümüz boykot kararını uyguladık. Bu yüzden sandığa gitmedik.