Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Dolar/TL'de son durum /09 Temmuz 2019 21:29

İşte Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Pazartesi günü sert yükseldi. Kur, Salı gününe sakin başlaması sonrasında öğle sonrası işlemlerde 5.70'in altına geriledi

SHABER3.COM

Dolar/TL , haftasonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından haftanın ilk işlem gününde 5.82'nin üzerini görmüştü.

Görev süresi 2020 yılında sona erecek olan Çetinkaya Cumartesi sabahı resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Uysal getirildi.

Lira, Pazartesi günkü işlemlerde dolar karşısında Mart ayından bu yana görülen en sert gün içi düşüşünü kaydetti.

100 günlük hareketli ortalamasına yakın seviyelerde tutunan dolar/TL kuru, Salı gününe sakin başlamasının ardından öğle sonrası işlemlerde 5.70'in altına geriledi.

Kur, TSİ 14:45'te 5.6915'ten işlem gördü. Türk Lirası son iki ayda dolar karşısında en fazla getiri sağlayan para birimi konumunda bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Dolar/TL'de son durum Sonraki Haber >>

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:43:53