İşte Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL , haftasonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından haftanın ilk işlem gününde 5.82'nin üzerini görmüştü.







Görev süresi 2020 yılında sona erecek olan Çetinkaya Cumartesi sabahı resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Uysal getirildi.





Lira, Pazartesi günkü işlemlerde dolar karşısında Mart ayından bu yana görülen en sert gün içi düşüşünü kaydetti.





100 günlük hareketli ortalamasına yakın seviyelerde tutunan dolar/TL kuru, Salı gününe sakin başlamasının ardından öğle sonrası işlemlerde 5.70'in altına geriledi.





Kur, TSİ 14:45'te 5.6915'ten işlem gördü. Türk Lirası son iki ayda dolar karşısında en fazla getiri sağlayan para birimi konumunda bulunuyor.