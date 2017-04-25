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25 Nisan 2017 19:24
İşte Bugünün sıcak gelişmeleri
İşte MC TV'nin ana haber bülteni
MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)
Türkiye ve Dünyada bugün neler oldu . İşte günün sıcak gelişmeleri bu bültende
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Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceği tarih belli oldu
YSK’nın şaibeli referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklamasının ardından AKP’ye üye...
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AYM Başkan KHK'larla ilgili iç hukuk yolunun tükendiğini ilan etti
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin 55. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu....
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MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)
Deprem anı kameralara böyle yansıdı
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
19 ev bir anda suya gömüldü
Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim
Kara sevdalılar ve zamanın ruhu
Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!
Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı
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