Samanyolu Haber /Spor / İşte Başakşehir'in yeni teknik direktörü... /03 Haziran 2019 22:01

İşte Başakşehir'in yeni teknik direktörü...

2018-2019 sezonunda Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı.

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Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
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