İşte Atilla Taş'ın tahliye sonrası ilk tweetleri

Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.







Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!” dedi.





Taş şunları kaydetti:







“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!





Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım





Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim.Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!”







