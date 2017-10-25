Samanyolu Haber /Gündem / İşte Atilla Taş'ın tahliye sonrası ilk tweetleri /25 Ekim 2017 21:08

İşte Atilla Taş'ın tahliye sonrası ilk tweetleri

15 Temmuz sonrası medyaya yönelik cadı avı sürecinde tutuklanan ve önceki gün tahliye olan Atilla Taş bugün sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı. Taş, mesajında "Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim.Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!" dedi.

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Taş, bugün  1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!” dedi.

Taş şunları kaydetti:

“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim.Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!”


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