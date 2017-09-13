İşte Anketlerde Akşener'in partisinin oy oranı ve vekil dağılımı

Objektif Araştırma şirketinin 2 Eylül ile 10 Eylül arasında yüz yüze 4332 kişiyle yaptığı ankette sonuçlar ortaya çıktı.



Ankete göre, Meral Akşener’in kuracağı yeni partiyle gerçekleşecek bir seçimde sonuçlar şöyle tahmin ediliyor:





AKP yüzde 27.3, CHP yüzde 16, Akşener yüzde 14.4, HDP yüzde 6.9, MHP yüzde 2.7 ve diğer partiler yüzde 1.1 oranında oy alıyor. Kararsız seçmen bu çalışmada yüzde 15, 'oy kullanmam' diyen seçmen ise yüzde 16.6 oranında çıkıyor.





Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP yüzde 39.9, CHP yüzde 23.4, Akşener yüzde 21, HDP yüzde 10.1, MHP yüzde 4 ve diğer partiler yüzde 1.6 oranında oy alıyorlar.





Bu seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekili dağılım tablosu da şu şekilde oluşuyor:





AK Parti 280, CHP 140, Akşener 130, HDP 50.





'MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR'





Araştırmaya göre yarın seçim olsa, AK Parti yüzde 29.5, CHP yüzde 18.5, MHP yüzde 3.1, HDP yüzde 6.9 ve diğerleri yüzde 2.1 oranında oy alıyor. Kararsız seçmen sayısı yüzde 21 ve oy kullanmam diyen seçmen sayısı ise yüzde 21.





'Kararsızım' cevabını veren seçmenler dağıtıldıktan sonra barajı AK Parti yüzde 49.1, CHP yüzde 30.1, HDP yüzde 11.5 ile geçerek Meclis'e giriyor. MHP ise yüzde 5.1 ile baraj altında kalıyor ve diğer partilerin toplamı da yüzde 4.2 oluyor.

'OY VERDİĞİNİZ PARTİDEN MEMNUN MUSUNUZ?'





Ankette son seçimlerle ilgili seçmene sorulan “Oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?” şeklindeki soruya da AK Parti seçmeninin yüzde 18.2’si, CHP seçmeninin yüzde 20’si, MHP seçmeninin yüzde 78.7’si, HDP seçmeninin yüzde 5.3’ü 'memnun değilim' cevabını verdi.





Ankete katılanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “Seçim 2. tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm” sorusuna yüzde 43.7 katılıyorum ve 52.3 katılmıyorum cevabını verdile