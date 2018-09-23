Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'nin liyakat anlayışı: Müzik Öğretmenini Sağlık Bakanlığı'da üst yönetime atadılar /23 Eylül 2018 11:48

İşte AKP'nin liyakat anlayışı: Müzik Öğretmenini Sağlık Bakanlığı'da üst yönetime atadılar

Sağlık Bakanlığı üst yönetimine bir inşaat mühendisinden sonra bir müzik öğretmeninin atanması bakanlıkta liyakat tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

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Kayseri Erciyes Üniversitesi genel sekreter yardımcısı görevini yürüten Talat Hakan Erdem, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

Cumhuriyet’in İklim Öngel’in haberine göre Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi mezunu Erdem, yüksek lisansını da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde yapmış.

Böylece Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Güven ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe’den sonra Erciyes Üniversitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na yapılan üçüncü üst düzey atama gerçekleşmiş oldu. Erdem’in yardımcığını yaptığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu’nun da Ankara Kalkınma Ajansı genel sekreter vekilliği ve KOSGEB başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, sağlık alanından gelmeyen bir bürokrat olması dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir de inşaat mühendisi. Eldemir AKP’den 25 ve 26. dönem milletvekili olarak görev yapmıştı.

Özgeçmişlerini yazmamışlar

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı ve bağlı genel müdürlüklerin kurumsal sayfalarında genel müdürlerin özgeçmişleri yer alırken, bakanlık içinden gelmeyen ya da sağlık meslek mensubu olmayan üst düzey kadroların özgeçmişlerinin kurumsal sayfalarda bulunmadığını kaydetti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya’dan örnek veren Bacaksız şöyle devam etti: “Akçakaya’nın özgeçmişi bulunmazken kendisinin daha önce TİKA Doğu ve Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı yaptığı bilgisine rastlıyoruz. Akçakaya’nın yüksek lisans eğitimi ise Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda” dedi. Bacaksız, “İktidar, idare ilişkileri ve yandaş sendika üyeliği görevlendirmelerde başlıca kriter oluyor. Liyakatsız atamalar, iş barışını bozuyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Liyakatsız atamalar halk sağlığı açısından da önemli bir sorun.”
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