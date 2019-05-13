Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'nin İstanbul'daki usulsüzlük karnesi /13 Mayıs 2019 19:23

İşte AKP'nin İstanbul'daki usulsüzlük karnesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yardım alan vakıf, dernek ve STK’lara ödenen paralar, Meclis gündemine taşındı.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her vakıf için ödenen parayı ayrı ayrı sorunca ortaya tam 1013 soru önergesi metni çıktı. Tüm evrak insan gücüyle taşınamayınca Meclis görevlileri taşıma arabasıyla önergeleri götürdü. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a İBB’den vakıf, dernek ve STK’lara dağıtılan paraları sordu.

Sözcü’nün haberine göre önergede, “İBB tarafından hazırlanan STK-Okul-Yurt Faaliyet Raporu’na göre TÜRGEV, Ensar Vakfı, TÜGVA, Önder İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı, T3 Vakfı, Okçular Vakfı ve diğer vakıf ve okullar olarak belirttiği kurumlara yıllar bazında toplamda 847.595.858.27 TL ödeme yapıldığı” hatırlatıldı.

Bu paralarla kaç ilçede neler yapılırdı?

Tanrıkulu, İBB’ye ait 847 milyon 595 bir 858 lira ile İstanbul’un 39 ilçesinde yapılabilecek yardımları tek tek açıkladı. Her bir vakıf, dernek ve STK’ya ödenen para ile ‘kaç aileye sosyal yardım’, ‘kaç aileye yiyecek et yardımı’, ‘deprem tehlikesi olan kaç binaya güçlendirme yardımı’, ‘kaç köprü’, ‘sağlık kuruluşlarına kaç ambulans’, ‘kaç öğrenciye okul üniforması’ ve ‘kaç aileye Ramazan boyunca sıcak yemek’ verilebileceği sorularına cevap istendi.
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