İşte AKP'nin Gerçek işsizliği kamufle eden son numarası

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu Türkiye dünya büyüme rekoru kırarken bunu nasıl yapmış da işsizlik azalmamış? Eğer büyüme var ise, insanların iş
bulması gerekmez mi? sorusunu gündeme getirmiş. Bir de AKP'nin rakamlarla oynayarak gerçek işsizliği nasıl gizlediğini açıklamış
Gerçek işsizliği kamufle eden son numaralar ne biliyor musunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sigortalı sayısı Ağustos 2016-2017 döneminde bir milyon 370 bin arttı.
Gayet güzel bir gelişme değil mi? Lakin bu artışın sadece 205 bini zorunlu sigortalı işçilerden oluşuyor. Gerisi çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer artışından kaynaklanıyor.
Normal şartlarda her yıl 300-350 bin olan stajyer sayısı bu yıl bir milyon kişi artınca işsizlik de bir milyon kişi az çıkıyor. Lakin devletten destek parası alınıyor!
Nitekim 80 milyonluk Türkiye'de çalışabilecek 60 milyon kişiden 32 milyonu işgücünü oluşturuyor! Diğerleri? Yani 28 milyon kişi… Tuzu kuru… İş beğenmiyor, canları çalışmak istemiyor! En azından İstatistik Kurumu öyle diyor. Tabii ki bu kadar fazla insan çalışmak istemiyor olamaz. İstatistik Kurumu'nun onları adam yerine koymamasının sebebi işsizlik oranının yüksek çıkmamasını sağlamak.