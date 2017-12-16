İşte AKP'nin Gerçek işsizliği kamufle eden son numarası

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu Türkiye dünya büyüme rekoru kırarken bunu nasıl yapmış da işsizlik azalmamış? Eğer büyüme var ise, insanların iş

bulması gerekmez mi? sorusunu gündeme getirmiş. Bir de AKP'nin rakamlarla oynayarak gerçek işsizliği nasıl gizlediğini açıklamış





Gerçek işsizliği kamufle eden son numaralar ne biliyor musunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sigortalı sayısı Ağustos 2016-2017 döneminde bir milyon 370 bin arttı.





Gayet güzel bir gelişme değil mi? Lakin bu artışın sadece 205 bini zorunlu sigortalı işçilerden oluşuyor. Gerisi çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer artışından kaynaklanıyor.





Normal şartlarda her yıl 300-350 bin olan stajyer sayısı bu yıl bir milyon kişi artınca işsizlik de bir milyon kişi az çıkıyor. Lakin devletten destek parası alınıyor!



