Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi /21 Nisan 2017 16:22

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Referandumda halktan aldığı ağır yanıtla sarsılan ve daha bugün Binali Yıldırım'ın yolun sonuna geldiği tartışılan AKP'de çatlakların büyüdüğü anlaşılıyor. Yandaşların ateşi söndürmek için kullandıkları son yöntemleri ise tasfiye listeleri yayınlamak...

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'ın yaptığı 'tasfiye' listesini köşesine taşıdı.

Ertuğrul Özkök'ün "AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi" isimli yazısında ilgili bölümü şöyle:

"İç kale savunucuları dışında muhafazakâr kanatta bence AKP açısından yapıcı bir tartışma başladı. Bu kanatta eskiden beri yakından izlediğim Sibel Eraslan, 'Evet oylarını kimler düşürdü ve yeni dönemde olmaması gereken kişiler kimlerdir' başlıklı bir liste yapmış. Buyurun birlikte bakalım:

BİR: 'Son iki günde ortaya atılan eyalet sistemi laflarını çıkaranlar, sağda solda hızını alamayıp eski Türkiye’yi yıkıyoruz, devrim yapıyoruz diye caka satarken özellikle kadın seçmenleri korkutan şovmenler...'

İKİ: 'Her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller...'

ÜÇ: 'Kibirden taş keseceğini düşündüğüm vekiller, kapıları rugan pabuçlarının uçlarıyla tekmeleyen bürokratlar...'

DÖRT: 'Fotoğrafa girebilmek için birbirine dirsek atan örtülü mebuslar, sürekli insan azarlayan devlet destekli STK’lar...'

BEŞ: 'Kültür ve sanattan bir türlü ellerini çekmeyen ihaleciler, çantacılar...'

ALTI: 'Her yanı zebella gibi gökdelenlerle kuşatan müteahhitler...'

YEDİ: 'Demokratik bir rejimin demokratik imkânlarıyla kurulmuş bir partiyi asrı saadetin devamı olarak sunabilen anakronik şaşkınlar...'

SEKİZ: 'Televizyon kanallarını parsellemiş ve toplumsal hiçbir inandırıcılığı da, karşılığı da olmayan uğursuzlar...'

DOKUZ: 'Birbirini sevmeyen ve birbirine güvenmeyen teşkilatlar, dava arkadaşlığı denen ruhu hayatta tatmamış olanlar...'

Kimdir bu yazdıkları...

Ben, dışarıdan biri olarak, her birinin karşısına yazacak en az 3 isim buldum.

Siz içerdekiler... Siz de deneyin... Eminim siz çok daha fazlasını bulursunuz."
<< Önceki Haber İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi Sonraki Haber >>

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:43