Samanyolu Haber /Gündem / İşte Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk ifadesi /22 Mayıs 2017 17:14

İşte Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk ifadesi

Darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, bugün başlayan çatı davasının duruşmasında kimlik tespiti sırasında 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi.

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Öztürk, kimlik tespiti sırasında 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" ifadelerini kullandı.
Öztürk savunmasında, 'darbe girişiminden haberi olmadığını' öne sürerek şunu söyledi: "46 yıl boyunca bayrak, vatan, cumhuriyet için hizmet ettim. Vatanıma, milletime kurşun sıkacak değilim. Hain suçlamasıyla yargılanmak en büyük cezadır. Hiçbir bilgim, haberim yoktur. Çok kez şehit olma riskiyle karşı karşıya kaldım. Keşke şehit olsaydım da bu suçlamaya muhatap olmasaydım."

'TORUNLARIMI ÖZLEDİĞİM İÇİN ANKARA'YA GİTTİM'

15 Temmuz'da torunlarını özlediği için Ankara'ya gittiğini söyleyen Öztürk "Darbe toplantılarına katılmadım. 15 Temmuz'da torunlarımı özlediğim için Ankara'ya geldim. Korumalarımla makam şoförümü şehre yolladım. İçinde olsaydım korumalarımı yollar mıydım? Kızımı, torunumu bu işin içine sokar mıydım?" diye konuştu.

'AKAR BANA 'BUNLARI İKNA ET' DEDİ, 5 KEZ GÖRÜŞTÜM, İKNA EDEMEDİM'

Akıncı Üssü'ne Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşmek için gittiğini söyleyen Öztürk, "Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı'da olduğunu öğrendikten sonra sivil kıyafetle yanına gittim. Akar, bana 'Bunları ikna et' dedi. 5 kez görüştüm, ikna edemedim. En son sabah görüşerek ikna ettim" dedi.

'OĞLUMUN KATİLLERİNİ ÖLDÜRÜN'

Kimlik tespiti sırasında, 15 Temmuz'da yaşamını yitiren Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Oğlumun katillerini öldürün. Yavrumu bana verin" diyerek, bağırdı. Arıkan'ın sanıklara yönelik bağırmayı sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, duruşmaya engel olduğu gerekçesiyle kişinin salondan çıkartılmasını istedi.


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