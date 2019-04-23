İşte ABD'ye iltica ve oturum hakkında bilinmesi gerekenler

AST (Advocates of Silenced Turkey) Türkiye’de son yıllarda yaşanan insan hakları ihlallerine karşı mücadele yürüten ve yaşanan hak ihlallerini duyurmayı hedef edinmiş bir kuruluş.





AST, yaşanan hak ihlalleri sebebiyle Amerika’ya göç eden ve burada iltica başvurusunda bulunan veya başvuru yapmak isteyen üyeleri ve takipçilerini bilgilendirmek amacıyla bir kitapçık hazırladı.





GÖÇMENLİK HUKUKU HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VERİLİYOR





AST'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabından duyurulan kitapçıkta Amerikan Göçmenlik Hukuku kapsamında iltica başvurusu 've alternatif oturum imkânlarına ilişkin sorular ve cevaplar yer alıyor.





İlticaya başvuranların en çok sorduğu 22 sorunun Avukatlar tarafından özenle cevaplandığı 24 sayfalık kitapta merak edilen başlıklarda bilgiler veriliyor.







