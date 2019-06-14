İşte 2018-2019 eğitim karnesi

Eğitim-Sen 2018-2019 eğitim-öğretim yılının son gününde, 2326 öğretmenle eğitim sistemi hakkında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.







ÖĞRETMENLERİN YARISI 'BAŞARISIZ' DİYOR





'2018-2019 eğitim öğretim yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunun sorulduğu öğretmenlerin %48'i 'başarısız' cevabını vermiş. Başarılı cevabını veren öğretmenlerin sayısı ise sadece %0.09. Öğretmenlerin nerede ise yarısı eğitim-öğretim yılını 'başarısız' bulduğu belirtiyor.





EĞİTİM POLİTİKALARI, ÖĞRENCİLERİ ÖZEL OKULLARA TEŞVİK EDİYOR





İmam Hatipleşmenin artması ve meslek liselerinin sermayeye peşkeş çekilmesi ile beraber, öğrenciler ve veliler soluğu özel okullarda alıyor. Öğretmenlerin 'Uygulanan eğitim politikalarının velileri ve öğrencileri özel öğretim kurumlarına yönlendirdiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna verdikleri cevap bu gerçeği doğrular nitelikte. Öğretmenlerin %77'si bu soruya evet yanıtı veriyor.





MEB'DEN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ YOK





'MEB’in eğitimin temel sorunlarına çözüm üretebileceğini düşünüyor musunuz?' sorusuna öğretmenlerin %72'si 'hayır' derken, 'kısmen' cevabını verenlerin oranını %21.





MÜLAKAT SİSTEMİ ADİL BİR YÖNTEM DEĞİL





Kadrolaşma için en makul yöntemlerden biri olan mülakat sistemi, öğretmenler tarafından geçerli görülmüyor. Öğretmenleri sadece %3'ü mülakat sistemini adil görüyor, %95' i ise adil, eşit ve yansız bir yöntem olduğunu düşünmüyor.





SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İLE KADROLU ÖĞRETMENLER EŞİT DEĞİL





MEB'in öğretmenleri kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak farklı istihdam alanlarına yerleştirmesi, öğretmenler tarafından 'eşit haklara sahip olunmadığı' yönünde bir görüşünün güçlenmesine neden oluyor. 'Sözleşmeli, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna %88 oranında hayır cevabı veriliyor.