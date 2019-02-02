Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'un zam şampiyonu biber: Bir ayda %73 arttı /02 Şubat 2019 11:38

İstanbul'un zam şampiyonu biber: Bir ayda %73 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

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Buna göre 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41.32 ile domates ve 40.18 ile karnabahar oldu.

MAKYAJ MALZEMESİ YÜZDE 25.30 UCUZLADI

2019 Ocak ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 14.37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13.16 ile kadın bluz, yüzde 12.99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolon oldu.
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