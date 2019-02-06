İstanbul'un lüks villa müteahhidi de konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden inşaat şirketlerine bir yenisi eklendi. Lüks villa projeleri ile bilinen Neo Yapı konkordato talebinde bulundu.







İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ'ye 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre Neo Yapı bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca'da çok sayıda projede yer aldı.





Neo Yapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmış, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.





FİYATLAR 500 BİN İLA 2 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞİYOR





18 yıl önce Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ, ağırlıklı olarak Göktürk ve Arnavutköy Bolluca'da projeler geliştiriliyor. Projeler daha çok orta ve üst gelir grubuna hitap ediyor.

Neo Yapı'nın geliştirdiği projelerde fiyatlar 500 bin TL ila 2 milyon TL arasında değişiyor.





Şirketin banka, taşeron firma ve piyasalara 170 milyon lirayı aşkın borcu bulunduğu, 30 milyon liralık çeklerinin ise karşılıksız olduğu geçen ağustosta ortaya çıkmıştı. Şirket için iflas talepli icra takibine gidilmişti.