Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un kayyımı 'kıyıma' başladı /08 Mayıs 2019 21:05

İstanbul'un kayyımı 'kıyıma' başladı

Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP'nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istedi. Karar üzerine Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından İBB Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oturdu. Kayyımın ilk icraatı İmamoğlu'nun “Basın danışmanı” olarak görevine getirdiği Murat Ongun'u işten çıkarmak oldu.

SHABER3.COM

Türkiye, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimleri tartışmaya devam ediyor.Odatv'de yer alan habere göre; YSK kararı ile mazbatası iptal edilen ve yerine kayyım olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu’nun İBB'ye “Basın danışmanı" olarak görevlendirdiği Murat Ongun'u işten çıkardı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi’nden beri danışmanlığını yapan gazeteci Murat Ongun'un ardından diğer danışmanlar da işten çıkarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinden en yakınındaki isim olan Murat Ongun, Ufuk Güldemir'in yönetiminde Habertürk TV'de, uzun yıllar "genel yayın yönetmen yardımcısı" olarak görev aldı.

Melih Meriç'in ardından o dönem kanalın iki numaralı ismi olan Ongun, aynı zamanda kanalın ana haber bültenini de sunuyordu.

Habertürk'ün satılmasının ardından kanal ile yolları ayrılan ve kendi haber sitesini kurarak yola devam eden Murat Ongun, beklediği gelişmeyi görememesi üzerine internet medyasını kapatma kararı aldı.

Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak biliniyor.

Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak yerel seçim sürecinde aktif rol üstlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un kayyımı 'kıyıma' başladı Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:51:41