İstanbul'un kayyımı 'kıyıma' başladı

Türkiye, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimleri tartışmaya devam ediyor.Odatv'de yer alan habere göre; YSK kararı ile mazbatası iptal edilen ve yerine kayyım olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu’nun İBB'ye “Basın danışmanı" olarak görevlendirdiği Murat Ongun'u işten çıkardı.





İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi’nden beri danışmanlığını yapan gazeteci Murat Ongun'un ardından diğer danışmanlar da işten çıkarıldı.





Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinden en yakınındaki isim olan Murat Ongun, Ufuk Güldemir'in yönetiminde Habertürk TV'de, uzun yıllar "genel yayın yönetmen yardımcısı" olarak görev aldı.





Melih Meriç'in ardından o dönem kanalın iki numaralı ismi olan Ongun, aynı zamanda kanalın ana haber bültenini de sunuyordu.





Habertürk'ün satılmasının ardından kanal ile yolları ayrılan ve kendi haber sitesini kurarak yola devam eden Murat Ongun, beklediği gelişmeyi görememesi üzerine internet medyasını kapatma kararı aldı.





Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak biliniyor.





Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak yerel seçim sürecinde aktif rol üstlendi.