Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar /16 Eylül 2018 14:31

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeği olan Şişli'de güpegündüz silahlı kişiler döviz bürosunu soyup kayıplara karıştı

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

Şişli’de Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki döviz bürosunun önünde akşam saatlerinde park eden beyaz renkli bir otomobilin içinden çıkan maskeli ve silahlı 3 kişi, havaya 5 el ateş etti. Maskeli kişilerden biri giriş kısmında beklerken, diğer ikisi tezgah üzerinden atlayarak içeri girdi. İçeridekilere tabancalarını doğrultan maskeli kişiler, yaklaşık 400 bin lira değerindeki dövizi alarak yanlarında getirdikleri çantaya koydu.

Soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi.

Olayı gören Erol B. adlı şahıs, şunları anlattı: “Beyaz bir araba geldi. Arabadan indiler, ateş etmeye başladılar. Sonra döviz bürosuna girdiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Döviz bürosunu soymuşlar. 3’ü içeri girdi, biri arabada kaldı. İçeri giren 3’ü maskeliydi, arabada kalanın maskesi yoktu.” 
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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

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